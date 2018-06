Fernández apunta al compromiso empresarial para lograr el éxito de FP Dual

Oviedo, 22 jun (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha insistido en la necesidad de la implicación de los empresarios asturianos para que tenga éxito la implantación del nuevo modelo de FP Dual.

El jefe del Ejecutivo asturiano se ha pronunciado así en el Pleno de la Junta General en respuesta al portavoz de Podemos, Emilio León, quien le ha preguntado por la FP Dual al considerar que el modelo que se quiere implantar en Asturias "no va a funcionar y contribuirá a empeorar situación".

A su juicio, la FP Dual no va a mejorar la empleabilidad porque "faltan las condiciones dignas" para que la gente acepte los empleos y por ello, ha criticado que el Gobierno central haya rechazado derogar la reforma laboral y abordar la financiación autonómica.

Frente al modelo actual, ha propuesto hacer un seguimiento real de los egresados, la firma de convenios al más alto nivel y la mejora de las condiciones de los encargados de la formación.

Tras advertir a León de que los cambios de la reforma laboral que se van a promover en el Congreso no van a ser "la panacea de nada", Fernández ha considerado "absolutamente necesario" dar un impulso a la FP.

El presidente autonómico ha apostado por adaptar el modelo vasco a las capacidades asturianas y ha remarcado el "compromiso" de los empresarios vascos con su territorio.

En su opinión, el "problema" es la dimensión de las empresas asturianas y que Asturias lleva "pocos años intentado implantar el sistema" cuando el País Vasco lleva 25 años haciéndolo.

No obstante, ha insistido en que se trata de una cuestión "puramente conceptual" y ha apuntado que no se podrá implantar este modelo si no se convence a las empresas asturianas.