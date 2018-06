Fernández será homenajeado en Mieres en ausencia de la dirección de la FSA

Oviedo, 22 jun (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, será homenajeado el próximo domingo en su localidad natal con la entrega de la medalla de oro de la asociación "Mierenses en el Mundo" durante un acto que no contará con la presencia de la dirección del PSOE local ni autonómica.

Esa distinción generó una intensa polémica después de que se publicara el contenido de una conversación mantenida en un grupo de whatsapp de militantes del PSOE de Mieres en la que planteaban boicotear la asistencia al homenaje.

Tras divulgarse el contenido de esa conversación, Fernández -que aún ocupaba entonces la Secretaría General de la FSA- optó por no asistir al tradicional homenaje al fundador del SOMA y ex alcalde de Mieres, Manuel Llaneza, que iba a tener lugar unos días después en dicha localidad dado que prefería no acudir, señaló, a los lugares donde no se le estimaba o no se le apreciaba.

En un comunicado, la Agrupación Socialista de Mieres ha señalado que, tal y como habían confirmado a la organización de la gala, la concejala Norma Rebollo asiste al acto en representación del grupo municipal socialista en la corporación mierense.

Con esa confirmación, aseguran, dieron respuesta "a la única invitación recibida para asistir a la entrega de dichos galardones" que tampoco fue remitida a la Ejecutiva de la FSA-PSOE.

Además, el PSOE de Mieres felicita a los premiados con los galardones de "Mierenses en el Mundo" y a la asociación que los concede por su labor al frente de estos premios a lo largo de los años.