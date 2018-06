Johannesson: "Islandia puede ser una de las sorpresas de este Mundial"

Oviedo, 22 jun (EFE).- El defensa internacional del Real Oviedo, Diegui Johannesson, sigue en la distancia la participación de la selección de Islandia en el Mundial de Rusia, combinado del país de su padre con el que fue convocado un par de veces y al que, tras no entrar en la convocatoria final para la cita mundialista, ve por la televisión "orgulloso" y convencido de que puede ser "una de las sorpresas" del torneo.

"En este mundial está habiendo muchas sorpresas e Islandia puede ser una de ellas. Muchas selecciones no están sacado sus partidos adelante y otras sufriendo hasta el final, por lo que queda latente la igualdad que hay. Creo que Islandia tiene plantilla para clasificarse", comentó el futbolista en declaraciones a Efe.

Diegui, que probó suerte con su selección el pasado mes de noviembre, no fue convocado finalmente para un Mundial en que se ha convertido en todo un acontecimiento en su país. pero no formar parte de esa última lista no cambia su sentimiento de "orgullo" por haber formado parte de un grupo "que ahora está tan de moda".

"Los vi bastante bien en la primera parte ante Argentina, compitieron de tú a tú a la albiceleste, una de las grandes selecciones del Mundial, y eso es para estar muy contentos. Si algo les penalizó en la segunda parte fue el cansancio, pero sólo eso", dijo el internacional islandés.

Para el jugador del Real Oviedo los puntos fuertes de su selección son "el orden y la solidaridad entre compañeros", algo que hace que los futbolistas del combinado nórdico se defiendan "entre ellos" y tengan bien cubiertas siempre sus posiciones.

"Si uno pierde la posición o sale a presionar sabe que va a tener un compañero cogiendo su sitio, y en una selección tan táctica eso es algo muy importante. Es un rival muy difícil de batir", analizó el lateral.

Johannesson, que será el primero en ponerse delante del televisor para ver el Islandia-Nigeria de este viernes, advirtió que sus compañeros no sólo son un rival al que cuesta hacerle gol, sino que se trata de una selección que puede hacer "mucho daño a la contra" y con "muy buenos jugadores arriba".