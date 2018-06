Fernández renuncia a desahogos para acabar cabalmente su trayectoria política

Mieres, 24 jun (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha renunciado hoy en Mieres a consentirse "algunos desahogos" y cumplir así su ambición de afrontar "las últimas curvas" de su trayectoria política "honrada y cabalmente" y siendo "leal" a su conciencia, a su pensamiento y a su tierra.

Fernández se ha expresado así al recibir la medalla de oro de la asociación Mierenses en el Mundo, un galardón que se vio marcado por la polémica después de que se publicara el contenido de una conversación en un grupo de whatsapp de militantes del PSOE de Mieres en la que planteaban boicotear la asistencia al homenaje.

De esta forma, ni la dirección la FSA-PSOE ni la de la Agrupación de Mieres han estado presentes en un homenaje para cuya asistencia se requería solicitar una invitación que sí pidió la concejala socialista mierense Norma Rebollo a título personal y que rechazó representar "a nadie que quiera boicotear" al presidente asturiano.

Además, han acompañado a Fernández cuatro miembros del Gobierno; los ex presidentes del Principado, Vicente Álvarez Areces y Antonio Trevín; los ex secretarios generales del PSOE mierense, Jesús Gutiérrez y Balbino Dosantos; los ex alcaldes de Gijón y Oviedo, Antonio Masip y Paz Felgueroso; la actual regidora de Avilés, Mariví Monteserín, y el portavoz de PSOE en la Junta, Marcelino Marcos.

Ante unas 300 personas que llenaban la Casa de Cultura y varias decenas más que seguían el acto desde una pantalla, Fernández ha desgranado los recuerdos de un niño y de un adolescente nacido y crecido en 1948 en un Mieres que "sonaba y olía a mina y también a siderurgia, a fábrica, a una sociedad obrera de metal y carbón".

Ese metal y ese carbón, ha subrayado, sirvieron para edificó la gran transformación de Asturias, el binomio fundacional del desarrollo que definió a la región durante el siglo XX y que llevó aparejado el movimiento obrero, la implantación sindical y política en medio de la profunda cicatriz que dejó la Guerra Civil.

"Estamos tan marcados por la tierra que tal vez nunca podríamos haber sido otra cosa", ha señalado antes de incidir en que ese desarrollo convirtió a las cuencas en un lugar "donde cualquier origen tenía cabida" y en el que andaluces, portugueses, leoneses y extremeños encontraron "más que un trabajo, un sitio donde podían afincarse para vivir formando parte de un nosotros integrador".

Por esa circunstancia, ha apuntado, ser de Mieres "inclina a comprender a los de afuera, a los inmigrantes, a los diferentes, a los sin papeles" pese a que ahora ya no se oigan "los resoplidos del tren" ni la sirena de la fábrica marque las horas en un valle que ya no está sembrado de castilletes mineros y en el que las aguas turbias de carbón del río Caudal bajan ya claras.

Ese Mieres actual, "más pequeño y limpio", se sitúa "a tiro de piedra" de Oviedo y de Gijón gracias a la mejora en las comunicaciones, cuenta con un buen hospital y un campus universitario que aún no ha alcanzado, ni de lejos, el desarrollo al que puede y debe lograr", ha apuntado.

Así, ha defendido que la despoblación, el declive y el desempleo "no son un destino" ni la herencia inevitable de los territorios que impulsaron "la primera, desordenada y decisiva industrialización" y que tienen derecho a que se les escuche y a dejar claro en el presente que ni renuncian al futuro ni olvidan el pasado.

Pese a no vestir "la ropa de los domingos" de su infancia pero intentando como entonces "evitar los charcos", Fernández ha tenido un emocionado recuerdo para sus padres al agradecer -como hijo de Lucita, de Vegadotos, y de Manolo, de La Rebollá-, un premio que convertía el día de hoy en uno de los más especiales de su vida.

En el acto, que ha contado con la actuación del Coro Minero de Turón, han recibido también sus distinciones el fisioterapeuta del Manchester City, Eduardo Álvarez (Mierense en el Mundo 2018); Concha Sarasúa (accésit); Sor Teresita (Mierense en el Mundo a la Solidaridad) y José Menalva (Embajador a la Mierensía).