El Gobierno central defiende un modelo de transición energética "justa"

Oviedo, 25 jun (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado hoy que el Gobierno central "no concibe" la puesta en marcha un proceso de adaptación al nuevo marco europeo en materia energética que no pase por un mecanismo de "transición justa" y ha asegurado que no se darán pasos que no estén "acordados y negociados" con todos los agentes que participan en el proceso.

En declaraciones a los medios, previas a la reunión que ha mantenido hoy con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, en la sede de la Consejería, Morán ha incidido en que los procesos que pone marcha la Comisión Europea son "mecanismos de obligada trasposición" a todos los países miembros, por lo que España "no puede estar ausente de una normativa que es para todos".

Un proceso de integración en una política energética común a nivel europeo con dos objetivos: reducir el precio de la energía y vincularlo a los Acuerdos de París, todo ello en el marco de la necesidad de mantener unos niveles de competitividad.

Al ser preguntado por los planes del nuevo Gobierno central con las centrales térmicas, tras las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los planes de Iberdrola de cerrar las centrales de Lada y Velilla, Morán ha declarado que la línea a seguir pasa por "dialogar con los agentes económicos y sociales implicados y empezar a trabajar".

En este sentido, ha apuntado que cada parte en este proceso "vela por sus propios intereses", y que el papel de la Administración central es mirar por el interés general del país.

Respecto a una posible subida del precio de la luz derivado del nuevo modelo, ha negado que cualquier mix energético vaya a tener impacto en el precio de la luz, ya que el problema no es la composición del mix energético sino la conformación del precio a través del mercado marginalista del país, donde los precios se disparan en función de los mecanismos de indexación del crudo.

Morán ha resaltado que cualquier modificación al alza del crudo conlleva una subida en el precio de la energía, por lo que hay que modificar "sustancialmente" el modelo de mercado de la energía para acabar con la "inestabilidad" de los últimos años.

Acerca de su encuentro de hoy, Morán ha explicado que ambas administraciones pondrán sobre la mesa los expedientes que afectan y preocupan al Principado y que competen a la Secretaría de Medio Ambiente.

Respecto a la sensibilidad del nuevo Gobierno con la región, Morán ha reconocido que desde la Administración central se "toma nota" de la vocación del Principado en las últimas décadas para desarrollar un proyecto basado en el desarrollo sostenible.

Un proyecto que apostó por el eslogan de "Paraíso Natural" para la región, y que a lo largo de los años se ha convertido en una "referencia" en materias de protección de costas, gestión mancomunada del agua entre Administración regional y local, entre otras, y que ha hecho que Asturias "vaya por delante" de otras comunidades en esta materia.

Por último, ha anunciado que hoy se reunirá con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, para trasladarle el estado de la gestión del problema de contaminación en la costa gijonesa y las previsiones del Gobierno, con el objetivo de dar una solución "inmediata" a un problema que "preocupa".