25 de junio de 2018

Oviedo (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado hoy que el Gobierno central "no concibe" la puesta en marcha un proceso de adaptación al nuevo marco europeo en materia energética que no pase por un mecanismo de "transición justa" y ha asegurado que no se darán pasos que no estén "acordados y negociados" con todos los agentes que participan en el proceso.

ENERGÍA CARBÓN

El parlamento asturiano abordará transición energética en pleno monográfico

Oviedo (EFE).- La Junta General del Principado celebrará el próximo 13 de julio un pleno extraordinario en el que abordará de forma monográfica la situación que se abre para Asturias ante la transición energética que impulsa el Gobierno central y que conllevaría el cierre de las centrales térmicas de carbón.

JUICIO VILLA

Villa se somete a nuevo examen médico a dos días de la fecha de su juicio

Oviedo (EFE).- El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, se ha sometido hoy a un nuevo examen forense solicitado por el tribunal que tiene previsto juzgarlo desde el miércoles junto al ex gerente de la Fundación Infide Pedro Castillejo, acusados de la apropiación indebida de fondos del sindicato.

SINDICATURA CUENTAS

Los servicios jurídicos de la Junta cuestionan la revocación de Avelino Viejo

Oviedo (EFE).- Los servicios jurídicos de la Junta General han elaborado un nuevo informe sobre la revocación de Avelino Viejo como síndico mayo que cuestiona el proceso abierto para destituirlo del cargo al anular parcialmente los tribunales la Relación de Puestos de Trabajos del órgano fiscalizador.

LEY TRANSPARENCIA

Cinco años y medio después, la Ley de Transparencia entra en la recta final

Oviedo (EFE).- Cinco años y medio después de que el Ejecutivo regional aprobara su primera propuesta de Ley de Transparencia y Buen Gobierno la futura normativa autonómica ha entrado ya en su recta final con el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios sobre su exposición de motivos.

POBLACIÓN ESTADÍSTICA

Asturias perdió 6.618 habitantes en 2017, el 0,64% de su población

Madrid/Oviedo (EFE).- Asturias perdió el pasado año 6.618 habitantes, el 0,64 por ciento de su población, que a 1 de enero de 2018 quedó en 1.027.659 personas, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Fernández acusa a los nacionalistas de "quebrar civilmente Cataluña"

Madrid (EFE).- El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha acusado hoy a los nacionalistas de "quebrar civilmente Cataluña" mediante el "enfrentamiento entre las instituciones de autogobierno de Cataluña y el Estado".

MEMORIA JUSTICIA

Vidau defiende el buen funcionamiento de la justicia pero reclama más medios

Oviedo (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, ha dicho hoy que la situación que presenta la administración de Justicia es "buena", a tenor del elevado número de resoluciones dictadas por los juzgados y tribunales de la región, pero ha insistido en la necesidad de dotarla de más medios.

SENTENCIA MANADA

Vidau defiende la alta formación de los jueces y rechaza su adoctrinamiento

Oviedo (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, ha afirmado hoy que "los jueces españoles tienen una alta formación jurídica" y ha dado la bienvenida a cualquier tipo de formación útil, si bien ha precisado que "una cosa es la formación y otra cosa diferente es querer adoctrinar".

PARTIDOS PSOE

Barbón afirma que nunca entrará en polémicas "falsas ni estériles"

Oviedo (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha advertido hoy de que "nadie" le busque a él ni a la Comisión Ejecutiva que dirige para entrar "en polémicas falsas ni estériles" y sí "para afrontar los problemas de los asturianos".

IU ELECCIONES

Llamazares no ve condiciones para la coalición electoral en Asturias

Oviedo (EFE).- El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha señalado que, tras la experiencia de la actual legislatura, no ve condiciones para concurrir en coalición electoral con Podemos en Asturias en los comicios autonómicos y municipales del próximo año.

EMPRESAS DF

Duro Felguera aprueba la capitalización de la deuda por valor de 233 millones

Gijón (EFE).- Duro Felguera ha aprobado hoy en una junta de accionistas extraordinaria una operación de capitalización de deuda por un importe de 233 millones de euros mediante la emisión de obligaciones convertibles.

NARCOTRÁFICO HOMICIDIO

Hasta 23 años de cárcel a 4 narcos por dejar morir y descuartizar a un "mula"

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 20 y 23 años y medio de cárcel a cuatro miembros de una red de narcotraficantes por dejar morir y descuartizar luego a una persona de su organización que hacía de "mula" y que falleció al reventar una de las 67 bolsas de cocaína que había ingerido.

PLENO JUNTA

La Junta abordará la petición de Podemos y PP de reprobar a Del Busto

Oviedo (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado que se celebrará semana abordará, entre otras cuestiones, sendas peticiones de reprobación del consejero de Sanidad, Francisco del Busto, presentadas por PP y Podemos como medida de rechazo a la gestión que está llevando a cabo al frente de su departamento.

EDUCACIÓN SOTRONDIO

Educación inicia el expediente disciplinario contra el profesor de Sotrondio

Oviedo (EFE).- La Consejería de Educación y Cultura ha iniciado el expediente disciplinario contra el profesor del instituto Juan José Calvo Miguel de Sotrondio acusado de vejar e insultar a los alumnos, un procedimiento del que se podría derivar la imposición de sanciones.

SUCESOS ATENTADO

Detienen al presunto agresor de un sargento de la Guardia Civil de Cancienes

Oviedo (EFE).- La Guardia Civil de Gijón ha detenido a J.B.B., de 30 años y vecino de Corvera, como presunto autor de la agresión sufrida por un sargento en la localidad de Cancienes.

ACCIDENTE LABORAL

Sufre la fractura de una pierna en un derrabe en la mina de Pilotuerto

Oviedo (EFE).- Un minero de 42 años ha sufrido la factura de una pierna en un derrabe de carbón registrado en la explotación minera de Pilotuerto, en Tineo, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

REBAJAS EMPLEO

Las rebajas generarán en Asturias más de 2.100 contratos, según Adecco

Oviedo (EFE).- La campaña de rebajas de verano generará en Asturias 2.157 contratos, un 9 por ciento más que el año pasado, según cálculos de la empresa de recursos humanos Adecco.

TURISMO INTELIGENTE

La OMT ve excelente el posicionamiento de Asturias en mercados turísticos

Oviedo (EFE).- La directora de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para Europa, Isabel Garaña, ha destacado hoy el "excelente posicionamiento" de Asturias en los mercados turísticos gracias a su "implicación" en la estrategia continuada de destino turístico inteligente.

LIGA DEBATES

Alumnos del Cristo del Socorro de Luanco ganan la Liga Nacional de Debates

Oviedo (EFE).- El equipo del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Cristo del Socorro de Luanco ha ganado "ex aequo" la final nacional de la Liga de Debates, junto con el Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Valladolid.