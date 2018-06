Vidau defiende la alta formación de los jueces y rechaza su adoctrinamiento

Oviedo, 25 jun (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, ha afirmado hoy que "los jueces españoles tienen una alta formación jurídica" y ha dado la bienvenida a cualquier tipo de formación útil, si bien ha precisado que "una cosa es la formación y otra cosa diferente es querer adoctrinar".

Vidau se ha expresado en estos términos al ser preguntado por las protestas sociales generadas ante la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes integrantes de La Manada y condenados a una pena individual de nueve años de cárcel por los abusos sexuales a una joven madrileña durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona.

El presidente del TSJA ha reconocido que "las resoluciones judiciales están sometidas a críticas", pero ha remarcado que hay tener argumentos jurídicos y de derecho "porque es peligroso otro tipo de críticas", ha añadido en relación a la calificación jurídica de los hechos.

Vidau ha asegurado que la justicia debe impartirse con criterios jurídicos porque mal iría "si la justicia se va a administrar de acuerdo con quien más gente mueva o más críticas genera".

Ha admitido que todas las resoluciones judiciales pueden ser "perfectamente criticables" y, en caso de discrepancia, "para eso están los recursos", ha precisado.

Además, ha recordado que la sentencia aún no es firme, puesto que aún quedan por resolver los recursos que han planteado las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y también la vía del Tribunal Supremo.

"Los recursos corregirán si es menester o no. No lo sé, porque no presencié el juicio y sería osado por mi parte pronunciarme", ha afirmado.

Preguntado por si la nueva prueba pericial solicitada por la defensa del ex secretario general del sindicato minero SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fernández Villa, que se somete hoy a un nuevo examen médico forense, podría retrasar el juicio previsto para el miércoles, ha dicho que "las defensas están en su derecho de utilizar todos los instrumentos que estén a su alcance".

"Si son indebidas o no, será la Sala quien tendrá que opinar", ha precisado.