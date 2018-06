Argüelles pide alta participación y Llamazares pide mantener identidad de IU

Oviedo, 28 jun (EFE).- El coordinador general de IU-Asturias, Ramón Argüelles, ha abogado por una alta participación en el referéndum que hoy celebra la coalición para definir su posible confluencia con Podemos en las elecciones autonómicas de 2019 para las que el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, ha pedido mantener la identidad de la federación de izquierdas.

Argüelles ha considerado el de hoy "un gran día para IU de Asturias" tras votar en la sede de la coalición en Pola de Lena y ha subrayado que la consulta debe servir para que cada afiliado "exprese lo que piensa" sobre la posibilidad de concurrir o no con Podemos a los próximos comicios.

Además se ha mostrado esperanzado en que vote la mayor parte de gente posible para, una vez conocida su opinión, "acatar el resultado, una forma democrática de participar en política tomando las decisiones desde abajo hacia arriba".

Por su parte, Llamazares, tras depositar su voto en la sede regional de IU, ha reivindicado el mantenimiento de la "identidad propia" de la coalición dado que es necesario reforzar "esa cultura de izquierdas, solidaria y sostenible" y que la coalición salga de este proceso "más fuerte de lo que es ya en Asturias hasta ahora" y sepa condicionar en el futuro las políticas en el Principado.

"Creo que no hay en estos momentos condiciones para llegar a un acuerdo de coalición con Podemos Asturias. Nos diferencias muchas cosas. Tenemos una estrategia constructiva, de mayoría de izquierdas. Podemos tiene una estrategia transversal con otras organizaciones políticas que nosotros no compartimos", ha apuntado.

No obstante, ha incidido en que rechazar una coalición electoral no significa cerrar las vías de diálogo y cooperación entre ambas fuerzas y que se debe apostar por la colaboración, "al igual que se había intentado desde IU a lo largo de toda la legislatura, tratando de alcanzar acuerdos de izquierda aunque no ha sido finalmente posible".

"Somos partidarios de la cooperación, del máximo nivel de cooperación de izquierdas y no de una fusión súbita, fría sin programa que es lo que de alguna manera se nos plantea con Podemos en Asturias, de los cuales nos diferencias cuestiones fundamentales", ha añadido.

A la consulta están convocados los aproximadamente dos mil afiliados de IU en Asturias para decidir si apoyan o no concurrir en coalición con Podemos en las elecciones autonómicas de 2019, una decisión ya adoptada a nivel federal por esta formación de cara a los comicios europeos del próximo año.

"¿Quieres que IU de Asturias vaya en coalición con Podemos en las próximas elecciones?" será la pregunta a la que tengan que responder los afiliados que podrán depositar su voto en las urnas instaladas en las distintas sedes de la federación de izquierdas en una consulta únicamente presencial y cerrada a los simpatizantes.

El referéndum se lleva a cabo tras el acuerdo alcanzado entre la dirección autonómica y la federal que contemplaba celebrar en primer lugar la consulta convocada a nivel nacional para decidir sobre la estrategia de cara a las europeas y otra posterior para hacer sobre el ámbito autonómico y municipal.

Antes de que se alcanzase ese acuerdo el coordinador general de IU, Alberto Garzón, advirtió de que la dirección federal se reservaba el derecho a ejercer directamente y en exclusiva todas las competencias de la coalición en Asturias "incluyendo el uso de la simbología y denominación en procesos electorales", si no celebraba el referéndum estatal.