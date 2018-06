El ex contable del SOMA dice que Villa le decía que él "pagara y chitón"

Oviedo, 29 jun (EFE). - El ex contable del SOMA-UGT Juan Cigales ha declarado esta mañana en la tercera sesión de la vista oral del juicio que se sigue contra el ex secretario general José Ángel Fernández Villa, que él personalmente no tenía capacidad decisoria alguna en las cuentas y que éste le decía: "tú paga y chitón".

En declaración como testigo, Cigales ha afirmado que él "siempre tenía que preguntar" e incluso ha relatado que una vez que le transmitió a Villa que estaba "agobiado" de trabajo, él le respondió que "si no estaba contento, que se lo dijera, porque tenía una cola de gente de ahí a la Felguera".

Cigales ha descartado que tuviera cualquier relación en un posible desfase de las cuentas.

"Yo siempre tenía que preguntar. Haz esto o haz lo otro, me decían?, ha asegurado, rechazando así la responsabilidad que descargaban sobre él tanto Villa como el coacusado Pedro Castillejo, en la sesión del pasado jueves.

El ex contable ha especificado que él empezó a llevar la contabilidad del SOMA-UGT a partir del año 2001 y que la única indicación que recibió era la de pagar tras comprobar las facturas que le entregaban, fueran "de José Ángel o de cualquier otro miembro. Era un control de ingresos y gastos, más que de la contabilidad", ha manifestado.

Juan Cigales ha reconocido que llevaba personalmente "las cuestiones domésticas de Villa, como él las llamaba".

"Yo iba al despacho y le entregaba a veces un sobre, a veces una bolsa. Había gastos de gasolina, prensa. Había mogollón. Yo lo juntaba todo y rellenaba una hoja de cálculo y la firmaba él. Yo pagaba", ha reiterado.

El testigo ha ratificado que los únicos pagos que, tras ser adelantados por el sindicato reintegró Villa, correspondían al pago del viaje de sus hijos a Madrid cuando recibió la medalla de oro, así como un ordenador que le había comprado a la hija; pagos que se hicieron "en mano".

El ex contable ha corroborado igualmente que "tiene constancia de las transferencias de Hunosa a una cuenta bancaria a nombre del SOMA-UGT", pero ha dicho que desconocía su destino.

"Tú no te preocupes, ocúpate de que llegue el dinero y calla", era la frase que le transmitían cada vez que preguntaba si apreciaba la existencia de alguna situación anómala, pero no ha podido recordar "qué persona" se lo dijo.

El testigo ha relatado que, en una ocasión, el acusado Pedro Castillejo le recomendó que, ante la existencia de un desfase detectado en las cuentas, firmara un papel diciendo que "lo que faltaba se había extraviado", pero él rechazó esta idea.

La pérdida de las tarjetas era "el pan de cada día" en el caso de Villa y "cada dos por tres tenía un teléfono que se escacharraba", ha comentado durante su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera.