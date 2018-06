29 de junio de 2018

Oviedo (EFE). - El ex contable del SOMA-UGT Juan Cigales ha declarado esta mañana en la tercera sesión de la vista oral del juicio que se sigue contra el ex secretario general José Ángel Fernández Villa, que él personalmente no tenía capacidad decisoria alguna en las cuentas y que éste le decía: "tú paga y chitón".

JUICIO VILLA

Los presidentes de Hunosa corroboran el pago de cheques nominativos a Villa

Oviedo (EFE).- Dos de los presidentes de la empresa pública Hunosa, que ejercieron desde los años 1996 hasta la actualidad, han corroborado la existencia del pago de cheques nominativos al ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, mientras que las transferencias bancarias se realizaban directamente a su nombre.

JUICIO VILLA

Las secretarias dicen que Villa "no publicaran" el cobro de sus cheques

Oviedo (EFE).- Dos secretarias que trabajaron para el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, han reconocido que llegaron a cobrar personalmente los cheques nominativos que el ex líder sindical, al que llamaban "el jefe", les daba con su firma estampada en la parte posterior, para que acudieran a una entidad bancaria y, tras recoger el dinero, se lo entregaran "en mano y no lo publicaran por ahí".

PLENO JUNTA

La Junta reprueba al consejero de Sanidad por incumplimientos y gestión OPE

Oviedo (EFE).- El parlamento asturiano ha reprobado hoy al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, por "inaceptables incumplimientos", su gestión de las listas de espera y, especialmente, por la forma en la que ha planteado la oferta pública de empleo (OPE) de Atención Primaria.

LEY TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia, lista para entrar en vigor en 2019

Oviedo (EFE).- La ponencia encargada de tramitar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno ha finalizado hoy su trabajo con el consenso de todos los grupos parlamentarios en la redacción de un dictamen que previsiblemente se aprobará en el primer pleno del mes de septiembre para que pueda entrar en vigor tres meses después, a principios de 2019.

PLENO JUNTA

El Parlamento asturiano, en contra de la privatización del agua

Oviedo (EFE).- La Junta General del Principado ha instado hoy al Gobierno asturiano a desarrollar un Pacto Social por el Agua Pública y a rechazar los procesos de privatización de la gestión del agua en Asturias "por constituir un modelo más gravoso para los ciudadano" y se "medioambientalmente insostenible".

PARTIDOS IU

IU Asturias registra su mayor dato de participación en el referéndum

Oviedo (EFE).- El secretario de Organización de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha destacado hoy que el referéndum celebrado ayer para decidir sobre la confluencia con Podemos para las elecciones autonómicas, una posibilidad que fue rechazada por el 86 por ciento de los afiliados, registró la mayor participación en este tipo de consultas, el 53,8 por ciento.

IU ELECCIONES

Podemos respeta decisión de IU, a la que seguirá tendiendo la mano

Oviedo (EFE).- El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, ha mostrado hoy su "profundo respeto" a la decisión de las bases de IU de no concurrir conjuntamente con la formación morada en las elecciones autonómicas de mayo del próximo año, a la vez que ha asegurado que su formación mantiene la mano tendida para seguir trabajando conjuntamente con la coalición.

ENERGÍA CARBÓN

Pola espera que la transición energética sea "ordenada" y "no precipitada"

Oviedo (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha declarado hoy que espera que el proceso de transición energética sea "ordenado, equilibrado y programado" y que no sea "precipitado".

AVE ASTURIAS

Consejo de Ministros aprueba volver a adjudicar obras Pajares- Pola de Lena

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento, a través de Adif, un presupuesto de 9,8 millones de euros, para que pueda volver a adjudicar las obras ferroviarias en Asturias para el tramo de los túneles entre Pajares y Pola de Lena.

SUCESOS TORO

Herido grave al ser embestido por un toro de su propiedad en Grado

Oviedo (EFE).- Un hombre de 69 años ha resultado herido grave al ser embestido en varias ocasiones por un toro de su propiedad en una finca ubicada en la localidad de Villahizoy, en Grado, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

VIVIENDA PRECIOS

El precio de la vivienda en Asturias sube un 6,1% en el último año

Oviedo (EFE).- El precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) se situó en Asturias en el segundo trimestre del año en 1.169 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 6,1 por ciento, el quinto mayor incremento entre las comunidades autónomas, según los datos publicados hoy por Tinsa.

GIJÓN MUNICIPAL

El Ministerio avanza en la puesta en marcha de la Depuradora del Este

Gijón (EFE).- El Consejo de Ministros ha acordado rescindir el contrato con la empresa constructora que ejecutó la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Gijón-este, como paso previo a la puesta en funcionamiento de estas obras por la empresa Tragsa.

SUCESOS ROBOS

Detenidos cuatro integrantes de una banda dedidaca a robos en viviendas

Gijón (EFE).- La detención en Gijón de cuatro personas pertenecientes a una organización dedicada presuntamente al asalto a viviendas y chalets ha permitido frustrar su actividad delictiva, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. EFE