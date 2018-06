La Junta reprueba al consejero de Sanidad por incumplimientos y gestión OPE

Oviedo, 29 jun (EFE).- El parlamento asturiano ha reprobado hoy al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, por "inaceptables incumplimientos", su gestión de las listas de espera y, especialmente, por la forma en la que ha planteado la oferta pública de empleo (OPE) de Atención Primaria.

La reprobación fue pedida por el Partido Popular y Podemos en sendas proposiciones no de ley que fueron debatidas hoy en el pleno celebrado en la Junta General del Principado y que contaron con el respaldo de Foro y Ciudadanos, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.

La primera en ser debatida fue la del PP, que pidió a la Cámara la reprobación de Del Busto por considerar que "las falsas promesas, los discursos demagógicos y grandilocuentes son la constante" en el actual mandato y porque lejos de enmendar su actitud, el consejero la agrava en un "desafío constante".

Según el popular Carlos Suárez, su forma de proceder dista mucho de la que debe ser una gestión basada en el diálogo, el consenso, la conciliación y la transparencia.

Para el PP, su iniciativa se justifica al ver la "caótica convocatoria de la oferta pública de empleo de 2016, con gran rechazo por parte de los profesionales afectados", ante la "no convocatoria de traslados", por la publicación de listas de espera "maquilladas" o la disminución de servicios en los centros sanitarios periféricos.

Tras recordar que el PP ha pedido su dimisión en varias ocasiones por su "inadecuada y perjudicial forma de gestión", Suárez ha incidido en que el consejero mintió a la hora de plantear el proceso de selección del personal de atención primaria.

Precisamente, el portavoz de sanidad de Podemos, Andrés Fernández, se ha centrado en esa última cuestión a la hora de pedir la reprobación del consejero.

En su opinión, Del Busto ha llevado a cabo una oferta pública de empleo "incumpliendo compromisos públicos y parlamentarios" y generando problemas en la contratación de profesionales que compromete el funcionamiento de lo servicios de atención primaria.

Según Fernández Vilanova, no se debe seguir adelante con la OPE de Atención Primaria en la que se ha hecho uso de plazas del Servicio de Atención Continuada (SAC) pese a que no se había anunciado.

De hecho, Fernández Vilanova ha incidido en que el objetivo de su iniciativa no era reprobar, sino que el consejero "no siguiera adelante con esa tropelía" en cuanto a la OPE por las consecuencias "catastróficas e irreparables" que puede tener si no se corrige.

La socialista Carmen Eva Pérez ha asegurado que, aunque no tengan efectos jurídicos estas reprobaciones, que no tienen una figura formal, deben responder a una práctica parlamentaria "rigurosa y contundente", y no utilizarse como si fuesen denominaciones en un "reality show".

En respuesta a Fernández Vilanova, la diputada socialista le ha acusado de falta de coherencia por reprobar al consejero por convocar una OPE con la que reducir la tasa de temporalidad, algo que llevaba en su programa electoral la formación morada.

En cuanto a la del PP, ha señalado que la calidad de los discursos de los consejeros no deberían ser causa de reprobación, como tampoco el hecho de que lo haga por defender un modelo sanitario que es diametralmente diferente al que defiende el PP. EFE

Marta Pulgar, de IU, ha reconocido que había compromisos incumplidos por parte del consejero, pero que la coalición tampoco se iba a sumar a unas reprobaciones que podían responder a una pataleta de fin de curso o a fines electoralistas.

Desde Foro, Carmen Fernández ha dicho que es llamativo que dos grupos tan diferentes como PP y Podemos planteen hoy sendas iniciativas de reprobación a un consejero que provoca "hastío" por sus incumplimientos y la pérdida de calidad de la sanidad en Asturias.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández ha destacado la inutilidad de este tipo de iniciativas que no tienen ninguna consecuencia efectiva , tras destacar que este Gobierno "está haciendo política de mantenimiento" y una gestión que aunque no puede considerarse como muy deficiente, sí que es insuficiente.