Las secretarias dicen que Villa "no publicaran" el cobro de sus cheques

Oviedo,29 jun (EFE).- Dos secretarias que trabajaron para el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, han reconocido que llegaron a cobrar personalmente los cheques nominativos que el ex líder sindical, al que llamaban "el jefe", les daba con su firma estampada en la parte posterior, para que acudieran a una entidad bancaria y, tras recoger el dinero, se lo entregaran "en mano y no lo publicaran por ahí".

"Me decía que era del consejo de administración de Hunosa. Me lo daba firmado por atrás e iba a la Caja de Ahorros a cobrarlo con su DNI", ha asegurado una de ellas durante su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que juzga a Villa por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del SOMA-UGT por importe de 434.158 euros.

La misma secretaria ha añadido que empezó cobrando "ciento y pico mil pesetas y cuando acabamos eran doscientas o trescientas mil".

La secretaria ha admitido que "en alguna ocasión" había llegado a firmar en su nombre en alguna convocatoria, pero siempre "con su consentimiento".

En un sentido muy similar se ha pronunciado otra secretaria, que ejercía funciones de sustitución y que ha reconocido que también cobró los cheques cuando iba a la entidad bancaria "de vez en cuando" y que él sólo le decía: "vete rápido y no te entretengas".