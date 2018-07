La Audiencia suspende el juicio contra Villa y continúa contra Castillejo

Oviedo, 2 jul (EFE).- El tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial ha acordado que el ingreso de José Ángel Fernández Villa, ex secretario general del SOMA-UGT, en la planta de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es causa suficiente para la suspensión de la causa que se sigue contra él.

El juicio sólo continuará respecto al coacusado Pedro Castillejo, ex secretario general del Patronato de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide).

La abogada defensora de José Ángel Fernández Villa, Ana García Boto, interesó la suspensión del juicio atendiendo al criterio de que el ex secretario general del SOMA-UGT continuaba, hoy, ingresado.

A su petición se ha sumado el fiscal Enrique Valdés-Solís, quien ha solicitado que se dé traslado a los facultativos del HUCA para que informen sobre su estado, mientras se ha pronunciado a favor de que el juicio continúe únicamente contra Pedro Castillejo.

El fiscal ha considerado que el ingreso hospitalario es "causa legal de suspensión y no queda otro remedio?, ha añadido.

Valdés-Solís se ha pronunciado así a favor de la petición de la abogada Ana García Boto, que ejercita la defensa de José Ángel Fernández Villa, quien, al inicio de la cuarta sesión de la vista oral, en la Audiencia Provincial de Oviedo, ha solicitado la suspensión del juicio que se sigue contra él hasta que se proceda a su alta hospitalaria y ha sido aceptada por el tribunal.

Fernández Villa ingresó en la planta de Cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en la noche del pasado viernes, tras sentirse indispuesto, al término de la tercera sesión de la vista por la que afronta una petición fiscal de cinco años de cárcel por su presunta autoría en un delito continuado de apropiación indebida.

La abogada Ana García Boto ha confirmado al tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial que "pondrá en su conocimiento cualquier novedad" que haga referencia al estado de salud de su representado.

El fiscal ha solicitado que se dé traslado al HUCA para que los facultativos que atienden a Fernández Villa en Cardiología emitan un informe médico y faciliten una previsión de alta hospitalaria para fijar una nueva fecha para el señalamiento de la continuación de la vista contra Villa.

En sala se ha recordado que, en el caso de que el alta hospitalaria se produjera, en un plazo superior a 30 días, "sería necesario repetir el juicio desde el inicio, como marca la ley".

Tras la suspensión de la vista contra Fernández Villa, la vista oral ha continuado únicamente contra el coacusado Pedro Castillejo, ex secretario de la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), quien afronta una petición fiscal de tres años y medio.

En la cuarta sesión de la vista oral, han prestado declaración patronos del Infide, dirigentes y ex dirigentes del sindicato para explicar el papel que desarrollaba Pedro Castillejo en la fundación.

Entre otros testigos han declarado el que fuera presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, los patronos José Manuel González, Alfredo Carreño y Víctor Folgueiras.

El perito Mariano Bel ha indicado que emitió un informe sobre la contabilidad oficial, los documentos justificativos de ésta y los extractos bancarios de Infide, donde ha consignado "una cantidad de errores" detectados a partir de los cuales "buscaban a partir de ahí los justificantes".

"Me aportaban documentos que decían que había existido una comida, pero no decía ni qué personas habían comido, ni decían cada gasto que tenían con cada actividad, porque es como si se va por los sitios a coger justificantes y voy con mis amigos y paso los gastos", ha explicado sobre el procedimiento seguido.

Mariano Bel ha comentado que los justificantes no se correspondían con los gastos, ni con los anticipos y él tampoco ha llegado a ver "nunca" una devolución de dinero.

"¿Se ha gastado usted 400 euros, 300 euros redondos?, pero ¿dónde están los céntimos?", eran las preguntas que se planteaba el perito al ver los documentos que le presentaban desde Infide para que comprobara la contabilidad.

"Mi informe es un relato continuo de los errores contables, unas veces debidos a la impericia del propio contable que está más que acreditada, porque si no tiene medios no podrá nunca hacerlo bien y mal puede justificar los gastos si se sacaban de caja y no hay arqueos", ha dicho textualmente.

"Este señor (Juan Cigales) tenía hasta cuatro cajas distintas y el descontrol era mayúsculo", ha aseverado Mariano Bel en su declaración.