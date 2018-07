Oviedo destina 2,5 millones de euros a la Fundación Municipal de Cultura

Oviedo, 2 jul (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy la modificación presupuestaria de la Fundación Municipal de Cultura, que incrementará su partida 1,8 millones de euros para alcanzar los 2,5 millones de euros, con los 13 votos a favor de PSOE, Somos Oviedo e IU, la abstención de los 11 concejales del PP y los 2 votos en contra de Ciudadanos.

El edil de Economía de Oviedo, Rubén Rosón, ha celebrado un aumento que servirá para hacer frente a la "mayor programación de cultura de la ciudad", y que suplementará la programación teatral, las exposiciones, jornadas de piano, festivales o actividades musicales, entre otras.

Por su parte, el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, ha resaltado que Oviedo contará con una inversión superior a los 300.000 euros en materia cultural este verano, que harán que la oferta de la capital asturiana esté "a la altura".

Asimismo, ha lamentado no contar con el voto a favor del PP, algo que no ocurre "nunca", y ha criticado que ahora haga el discurso sobre cultura que "no hizo en 25 años", algo que les resta toda "credibilidad".

La edil popular María Ablanedo ha explicado que su grupo se ha abstenido en la votación porque la modificación tiene por objeto cumplir con el mandato judicial para contratar a los 5 trabajadores despedidos de la Sociedad Ovetense de Festejos, ya que de no haber sido así el voto sería negativo.

En este sentido, ha apuntado que "no hay un proyecto claro" en materia cultural, por lo que el presupuesto irá destinado, probablemente, a "actividades improvisadas" y que sean afines a la "ideología política" del tripartito.

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, ha declarado que el voto en contra de su grupo sería por "coherencia política", ya que la actividad cultural ovetense está marcada por la "incertidumbre" y "nadie sabe cómo se está gestionando", ni siquiera en el caso de las fiestas de mayor calado de la ciudad, las fiestas de San Mateo.

Además de ésta, ha sido aprobada por unanimidad la modificación de ordenanza de precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

También por unanimidad, el Pleno ha aprobado la modificación de ordenanza General de Subvenciones, incluyendo el anexo de las bases reguladoras de becas para la formación práctica de titulados superiores de la Escuela de Música de Oviedo y las bases reguladoras del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y emergencia social.