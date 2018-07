El ex alcalde de Grado recurrirá su condena al considerarla "injusta"

Oviedo, 05 jul (EFE).- El ex alcalde de Grado Antonio Rey va a recurrir la sentencia por la que se le ha condenado a 9 años de inhabilitación especial para empleo público y al pago de una indemnización de 10.000 euros por un delito continuado de prevaricación, al considerar que es "injusta", según ha anunciado a Efe su abogado defensor, Víctor Llanes.

La defensa del ex alcalde ha reiterado su convicción de que su representado no incurrió en responsabilidad alguna en los hechos por los que ha sido condenado -no ordenar la retirada de una portilla de un camino de uso público- y ha mantenido su inocencia, tal y como había sostenido en el juicio celebrado, el pasado 22 de junio, ante el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo.

"El recurso ya está en marcha. Antonio Rey no hizo dejación alguna de sus funciones. Hizo caso a los informes emitidos por los técnicos, tanto de la asesoría jurídica como de Urbanismo. Él siempre ha seguido las indicaciones de los técnicos. La sentencia es injusta", ha reiterado.

Llanes había pedido la libre absolución al mantener que no hubo intencionalidad en la no ejecución de esa resolución que quedó suspendida en virtud de un acuerdo entre las partes afectadas y el Ayuntamiento para modificar el trazado de ese camino mediante una permuta de terrenos.

Antonio Rey había mostrado su sorpresa "por estar en el banquillo de los acusados" porque tuvo tres predecesores que, según sus palabras, "no hicieron nada para resolver" un caso cuyas primeras denuncias se formularon hace 24 años.