El alcalde de Oviedo revisará su nivel de confianza en el jefe policial

Oviedo, 5 jul (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha reconocido hoy que aún no dispone de datos suficientes para saber si va a mantener la confianza o no en el actual jefe de la policía local, José Manuel López, con el que aún no se ha puesto en contacto tras verse envuelto en la investigación abierta sobre adjudicaciones irregulares de sistemas de control de tráfico en distintos ayuntamientos.

Según el alcalde, el l nivel de confianza en un cargo de libre designación como el de jefe de la Policía local es ?determinante? por lo que ahora tendrá que evaluar en qué medida éste se ha visto afectado tras la "Operación Enredadera" que esta semana se ha llevado a cabo en decenas de ayuntamientos de medio país.

López ha incidido en que para decidir si retira o no su confianza sobre el jefe policial no basta con la información que se tiene, como es que agentes policiales han registrado despachos y algún domicilio -entre ellos el que tiene el jefe de la policía de Oviedo en Gijón- "pero nada más".

En declaraciones a los medios, durante la presentación del primer autobús híbrido de la ciudad en la plaza de la Catedral, el actual regidor ha insistido en que ya está ?todo publicado? sobre la operación, y que ahora habrá que esperar a que vayan informando más a medida que avance el procedimiento.

En el caso de Oviedo, ha declarado que la importancia en la trama es escasa, ya que solo aparece la adjudicación de un contrato a finales de 2014 a una de las empresas implicadas.

Respecto a la petición de Somos de que el Ayuntamiento inicie un proceso de investigación sobre el caso, ha incidido en que duda que cualquier investigación paralela sea ?legal?, ya que existe secreto de sumario.

Desde su punto de vista, cada uno tiene que tener muy claro ?su marco de actuación?, ya que no se trata de ?salir en los medios? sino de ser ?responsable?.

En el caso del Ayuntamiento, López entiende que debe colaborar en la medida de lo posible con los funcionarios que están llevando a cabo la investigación, y en el momento que alguien tenga algún tipo de dato o información importante ?que vaya corriendo a entregarla?.

Por su parte, el edil de Economía, Rubén Rosón, de Somos Oviedo, ha pedido hoy al alcalde que no les deje solos en la lucha contra la corrupción y que aclare ya si está dispuesto a personarse en la causa penal abierta y a hacer una investigación interna.

En su opinión, que el caso esté bajo secreto de sumario no impide que el Ayuntamiento haga su propia investigación interna o de que se persone en la cusa "en defensa de los intereses públicos"

Tras recordar que en el caso Marea el Ayuntamiento renunció a personarse como acusación particular y que es Somos quien pelea en solitario en causas como la de Pokemon, Rosón ha asegurado que su formación no cuestiona la honorabilidad de ningún miembro del equipo municipal de gobierno, pero sí su "inacción política en asuntos de corrupción tan graves" .

La portavoz municipal de IU, Cristina Pontón ha llamado a ?mantener la calma? para tomar decisiones políticas acertadas y ha dejado claro que IU considera que el equipo de Gobierno debe mantener una postura ?unitaria? en este asunto, por lo que tendrán ?todas las reuniones necesarias para llegar a un consenso en los pasos a seguir.

Para IU, el objetivo prioritario es ?esclarecer lo que haya pasado?, sin descartar ninguna acción, y ha lamentado que la ?descoordinación? y el ?oportunismo? solo benefician a la oposición.

Por su parte, el concejal de Cultura de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado que, en cuanto se vayan conociendo los datos en función del proceso judicial, el equipo de Gobierno ovetense dará ?absolutamente toda la información que pueda?.

Al igual que el acalde, ha hecho hincapié en que el caso se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, por lo que la postura más sensata es esperar a que se desarrollen los acontecimientos y posteriormente valorar la toma de decisiones.