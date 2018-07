Devuelven 50.000 euros a afectados por viviendas sin acabar en Avilés

Oviedo, 05 jul (EFE).- Una entidad bancaria ha llegado a sendos acuerdos con el representante legal de un matrimonio y una joven avilesina para devolverles las cantidades que habían entregado, hace ya una década, en concepto de anticipo por la adquisición de sendas viviendas, en Avilés, cuya construcción no ha llegado a finalizarse al haberse declarado la promotora en concurso de acreedores.

El Banco Popular Español ha abonado 31.000 euros a J.R.D y a su esposa P.E., frente a los 35.161 euros que habían reclamado inicialmente, por concepto de "pronto pago", mientras que la joven avilesina, que ha preferido no ser identificada, ha percibido 18.415 euros, ante el acuerdo alcanzado entre su abogado, Alfonso Graíño Lozano, y la entidad bancaria.

La mercantil Cedur S.L. había comenzado a construir un edificio de 15 viviendas, local comercial, y local para garajes-trasteros, situados en el número 19 de la calle Carbayedo, en Avilés, por el que tanto el matrimonio como la joven se habían mostrado interesados.

La promoción y construcción había sido financiada por el Banco Pastor mediante un préstamo hipotecario por importe de 760.000 euros de principal, que había sido posteriormente ampliado por el principal en 1.624.600 euros.

El matrimonio había adquirido la vivienda, con plaza de garaje, a la mercantil Cedur, S.L., el 7 de agosto de 2008, y, en la cláusula sexta del contrato de compraventa se contemplaba que el plazo máximo de las obras y entrega de la vivienda era de tres años y medio contados a partir del comienzo de las obras, lo que situaba la fecha en el 7 de febrero de 2012.

El matrimonio hizo entregas sucesivas de cantidades a cuenta de la compra, por un importe total de 35.161 euros, de los que 31.000 euros habían sido pagados mediante transferencias bancarias a la cuenta que Cedur S.L. tenía abierta en el Banco Pastor, y los 4.161,28 euros restantes mediante la aceptación de cuatro letras de cambio.

Sin embargo, la mercantil Cedur S.L. llegó a incurrir en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, al dejar sin terminar la promoción y, según ha explicado el abogado Alfonso Graíño a Efe, "no sólo en el plazo estipulado contractualmente, de tres años y medio desde el comienzo de las obras, sino que incluso no llegó a entregar las viviendas a los compradores y de hecho, la obra, en la actualidad, no se ha acabado".

El letrado, del despacho Graíño Legal, adjuntó como prueba, en el juzgado, una fotografía del inmueble captada el día 9 de octubre de 2017, para corroborar que el edificio seguía aún sin terminar de construir.

La promotora ha sido declarada en situación de concurso de acreedores, tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, y en el seno del concurso se ha producido la resolución del contrato, el 15 de diciembre de 2016, en el que se han reconocido los pagos efectuados por el matrimonio.

El abogado Alfonso Graíño interpuso la demanda frente al Banco Popular Español, al haber absorbido al Banco Pastor en el año 2012, para reclamar la devolución de las cantidades anticipadas pagadas por el matrimonio más los intereses devengados, ingresadas en la cuenta bancaria del promotor abierta en la entidad, al amparo de lo establecido en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y la jurisprudencia que lo desarrolla.

El Banco Popular, al recibirla, ha negociado con el matrimonio un "pronto pago" y finalmente ambas partes han cerrado un acuerdo con el abono de 31.000 euros.

En una situación similar se encuentra una joven avilesina, que ha alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria para la devolución de las cantidades anticipadas por la compra de una vivienda en el mismo edificio de la misma promotora de la que no ha llegado nunca a disponer.

En su caso, Graíño Legal ha presentado una demanda en reclamación de 18.737 euros de principal, más intereses, y ambas partes han llegado un acuerdo por el pago final de 18.415 euros.

Graíño Legal representa actualmente a otros afectados que están en una situación similar en juzgados de Asturias, León, Barcelona, Sevilla, Dos Hermanas y Málaga.