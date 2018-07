Carlos Martínez: "Busco volver a disfrutar del fútbol en el Oviedo"

Oviedo, 6 jul (EFE).- El ya jugador del Real Oviedo Carlos Martínez comentó en su presentación que recaló en el conjunto azul buscando "una oportunidad de volver a disfrutar del fútbol" y destacó que, tras 18 años en la Real Sociedad, afrontar su salida fue "difícil" pero le hizo darse cuenta de lo "privilegiado" que había sido por poder hacerlo.

"Cuando me confirmaron que no seguía al principio fue duro, son muchos años yendo a entrenar al mismo lugar, fueron días difíciles pero también se abría para mí una nueva etapa. Me tocaba cambiar de aires, y quería algo cerca. No miro tanto el dinero como que mi familia esté contenta, Oviedo es un gran club, un histórico con un gran ciudad detrás", explicó el vasco.

Para Martínez, que reconoce estar "muy ilusionado" con la idea de vestir la camiseta azul, era importante recalar en un equipo en el que "volver a disfrutar" tras un año en el que se ha visto privado de minutos con la Real, experiencia menos positiva que le pilla en buen momento porque ha tirado de "experiencia y confianza" para afrontarla.

"Me apetecía especialmente la idea de venir a ayudar a este club a pelear, vengo a aportar todo lo que sé. A nivel personal vengo de un año complicado, pero me ha pillado todo en un momento de confianza y sé que estando bien puedo dar mucho. Pienso hacer una buena pretemporada y que cuando empiece la Liga el entrenador me pueda poner si quiere", analizó el futbolista.

El lateral, que aún no conoce a Anquela personalmente, explicó que del técnico conoce su "manera de vivir el fútbol", algo que engancha tanto a jugadores como afición, y comentó que por su parte, "pelea" no va a faltar en ningún momento de la temporada.

"Al principio era un defensa con más ímpetu, que pelea, va al choque y juega al fútbol de antes. El paso del tiempo me ha hecho amoldarme al cambio del fútbol también, no tengo problema en jugar el balón o mandarlo en largo. Lo principal es que hayas jugado bien o mal, lo hayas dado todo", señaló el nuevo jugador carbayón.

Martínez, que espera una liga muy competitiva con tanto "equipo histórico y de nivel", sólo piensa ya en "hacer una buena pretemporada", y en competir en Oviedo con el buen sabor de boca de haberse despedido de su equipo junto a un "ejemplo y capitán" como Xabi Prieto.