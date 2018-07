Barbón reclama unidad en la defensa de una transición energética justa

Oviedo, 9 jul (EFE).- La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) apuesta por una transición energética "acodada y dialogada" en el que el "carbón autóctono tenga su espacio" y espera que el resto de grupos parlamentarios mantenga tesis similares que permitan adoptar una posición conjunta en el pleno que el parlamento regional dedicará a este asunto el 13 de julio.

"Me gustaría que el viernes, en el pleno monográfico de la Junta General haya una posición conjunta que responda a esos criterios", ha señalado el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón.

Al término de la reunión de la comisión ejecutiva autonómica del partido, Barbón ha asegurado que él y el PSOE asturiano van a anteponer, ante todo, los intereses de la región y en el caso concreto de la transición energética ha admitido que a la FSA le preocupa, pero que también tiene claro desde siempre una "posición clara y nítida" a la hora de pedir que sea "justa para personas y territorios".

"Lo vamos a defender siempre y si no se hace así no estaremos de acuerdo con ella", ha advertido el dirigente socialista antes de recordar que esta transición energética llega por exigencia de la Unión Europea pero que eso no debe impedir que se acometa desde un análisis sosegado y teniendo en cuenta las peculiaridades de cada territorio.

En el caso de Asturias ha recordado que no sólo tiene zonas de extracción de carbón en la cuenta central y suroccidente, sino que el 60 por ciento de la energía que se genera en el Principado procede de centrales térmicas.

Barbón ha insistido en que avanzar en la generación con energías renovables no significa que el carbón autónomo no pueda tener un espacio y ha asegurado que desde la FSA trabajarán en la defensa de ese espacio.

El secretario general de la FSA-PSOE también ha criticado que haya ahora mucha gente que se apunte a la defensa del carbón cuando durante siete años de Gobierno de Mariano Rajoy permaneció callada.

En cuanto a las primeras semanas del Gobierno de Pedro Sánchez, Barbón ha insistido en que está tomando decisiones que llegan bien a los asturianos y que responden a sus inquietudes, como es la regulación de la eutanasia o que se vuelva a hablar de la revalorizaciÓ de las pensiones tras años de gobierno popular en los que hubo una merma encubierta del poder adquisitivo de los jubilados.

En cuanto al encuentro que han mantenido hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, Barbón ha asegurado que el PSOE siempre ha defendido que el diálogo es parte de la solución y el hecho de que haya habido siete años sin un diálogo sincero entre los gobiernos español y catalán es una barbaridad.

Barbón ha recordado además que a finales de mes se cumplen tres años de gobierno de Javier Fernández y que la FSA quiere acompañar al Ejecutivo regional en esa efeméride.