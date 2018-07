Cs acusa al Gobierno de "descoordinación" en la masificación del río Sella

Oviedo, 10 jul (EFE).- El diputado regional de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha acusado hoy al Gobierno del Principado de actuar con" descoordinación" ante los problemas derivados de la masificación que se produce en torno al río Sella.

En un comunicado, Fernández Bartolomé ha denunciado "la falta de coordinación y de un mando efectivo" entre las administraciones implicadas, a las que ha acusado de "pasarse la pelota de unas a otras" y que, a su juicio, pone en peligro la marca Sella y es incompatible con "una industria turística medioambiental y socialmente sostenible".

No obstante, ha señalado que no es el único problema de la zona y ha denunciado la proliferación de chiringuitos que se instalan en las inmediaciones del río y que, en muchos casos, no cumplen con la legalidad y carecen de cualquier control sanitario.

Por ello, el diputado ha exigido abordar este asunto ya que se trata de una "fuente de economía sumergida", un "peligro potencial" para la salud pública y una "competencia desleal" para las empresas que sí pagan sus impuestos, ha concluido.