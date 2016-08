Los sindicatos dicen que Educación no convocó todas las plazas necesarias

La convocatoria de 2.621 plazas que Educación convocó hace una semana para docentes interinos con el fin de cubrir las necesidades del curso escolar ha dejado disgustados y enfadados a los propios profesores sin plaza fija, a los sindicatos que los representan, pero también a los centros educativos quienes, a través de las centrales, también han hecho llegar su descontento con los puestos recogidos en dicho listado. «Las direcciones están enfadadas porque no se convocaron todas las plazas que hacen falta», señaló Marga Trasancos, de SUATEA. Porque, además de que no aparecen plazas de Servicios a la Comunidad, «faltan por salir otras como las de Francés en el IES Rosario de Acuña o las de Lenguaje Musical y Solfeo en los Conservatorios de Oviedo y Gijón, donde tampoco han sido convocadas las de Danza», detalló Trasancos, quien aludió a las «quejas por las medias jornadas, que complican la organización de los centros».

«Son muchas las especialidades afectadas», señaló la secretaria general de FETE-UGT, Maximina Fernández. «Las direcciones se encuentran con que las peticiones que hicieron en junio no figuran en esta primera convocatoria y les faltan tutores, profesores de apoyo...». FETE-UGT confía en que salgan en la segunda convocatoria, prevista para el 13 de septiembre, pero afeó a la consejería que no haya sido en esta primera. «Todos los años hay problemas», resumió Enrique Fernández, de CC OO, en la misma línea, quien recordó los errores detectados en la convocatoria de interinos de Informática (que se subsanarán con otra convocatoria), así como en otras listas por notas y baremos mal registrados. «No hay ninguna otra consejería en la que pase esto», afirmó.

Por eso, «por la falta de consideración hacia un colectivo que supone el 25% del profesorado asturiano», espera que Educación tome medidas y los corrija con vistas a la asignación de plazas que saldrá publicada el próximo lunes, día 29, después de que ayer, a las 14 horas, finalizara el plazo para solicitar destino. «Lo que tendría que haber -apuntó- es una adjudicación provisional para poder recurrir los fallos», señaló. Pero no lo habrá. Como tampoco ha habido un plazo para recurrir los que aparecieron en el listado definitivo de interinos que el presidente de ANPE-Asturias, Gumersindo Rodríguez, reclamó ayer. «Debería haber dos o tres días para ello», señaló tras afirmar que sigue detectando «falta de planificación y mayor personal para atender los problemas, pues, que sean visibles, solo hay dos o tres personas para ello».

«Está dando largas»

Por todo ello, interinos y sindicatos, cruzan los dedos y esperan que, tal y como se ha comprometido, la consejería estudie caso por caso y corrija los fallos, y tampoco haya ningún problema con el sistema informático que cruce los destinos de unos y de otros, como ha ocurrido con los funcionarios en prácticas de la rama de Orientación. Dentro de este colectivo, funcionarios en primeras posiciones han visto cómo la plaza que habían solicitado se la han concedido a compañeros en lugares inferiores. «Los funcionarios en prácticas se reunieron esta mañana (por ayer) con el director general de Personal Docente y. Planificación Educativa, Roberto Suárez Malagón, que les había prometido dar respuesta, pero no ha sido así, porque dice que los casos están todavía en estudio y hay tiempo hasta el lunes, pero lo que creemos es que está dando largas. Creemos que su intención es agotar sus energías para que no reclamen», dijo SUATEA.

Desde que salió la convocatoria de interinos, la asociación que agrupa al colectivo, ADIA, ha puesto el acento en las medias jornadas y en «cómo las plazas bilingües están recayendo sobre los interinos, cuando no es legal». Noelia Coya, miembro de la junta directiva, conoce el caso de las medias jornadas en primera persona. «Fui la primera de mi tribunal en las oposiciones de Lengua, pero fue el único que no concedió ninguna plaza, porque puso notas más bajas que los demás debido, según la presidenta, a que aplicaron a rajatabla los criterios de evaluación. Me quedé a siete décimas. Ahora estoy la sexta en mi lista y, en Gijón solo han salido dos plazas de Ámbito Sociolingüístico a jornada completa, una de tarde. Es difícil que no la cojan los cinco que van delante de mí, por lo que si quiero conciliar la vida familiar, ya que tengo una hija de 5 años, no me queda otra que las medias jornadas».