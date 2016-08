Grado declara dos días de luto oficial por la muerte del médico Francisco Crego

Daniel J.J., el hombre de 47 años que ayer fue detenido como presunto autor del degollamiento del conocido médico jubilado de Grado Francisco Crego Marcos, de 83 años, ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Oviedo, donde está previsto que se le tome declaración en las próximas horas. Fuentes del Instituto Armado han informado de que, en función de cómo se desarrollen los interrogatorios, entre hoy y mañana el presunto autor del crimen pasará a disposición judicial.

El detenido, que vive frente a la finca donde el domingo por la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Crego, fue detenido ayer al mediodía a escasos metros de donde tuvo lugar el crimen.

Al parecer, el detenido había trabajado en ocasiones limpiando la finca que el médico tenía en La Barraca, donde una de sus dos hijas le encontró muerto, con una gran herida en el cuello, el domingo por la tarde al extrañarse de que no hubiese vuelto a casa. El motivo del crimen pudo ser el robo, según la hipótesis que maneja la Guardia Civil, que durante el primer momento centró las investigaciones en el vecino de la víctima, cuyo domicilio fue registrado durante varias horas por agentes de la Guardia Civil ayer por la tarde.

Daniel J. J., conocido como 'El araña' y de etnia gitana, tiene antecedentes y es un hombre muy conocido en la villa. Vive en una casa antigua de tres plantas, en el número 8 de la citada zona, y, según los vecinos, tiene problemas de drogadicción.

El médico fallecido, natural de Salamanca e hijo adoptivo de Grado, había llegado a Grado en los años sesenta y aún ejercía la medicina en el concejo desde su consulta privada. Su cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Oviedo para determinar la causa de su muerte.

Funeral y capilla ardiente

El funeral por Francisco Crego tendrá lugar este martes a las 17.00 horas en la iglesia de San Pedro, en el concejo moscón. Tras la misa, será enterrado en el cementerio municipal de Grado. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Villa de Grado, en la sala número 1.

Dos días de luto oficial

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Grado ha declarado dos días de luto oficial por el asesinato de Francisco Crego Marcos.

El Consistorio ha manifestado su pesar por el fallecimiento de Francisco Crego, que ostentaba el título de Hijo Adoptivo desde 2008. En el texto publicado en su web se recogen estas emotivas palabras:

«De sobras son conocidos los antecedentes personales del mismo, así como su trayectoria, de la cual puede destacarse lo siguiente: Nació un 1 de marzo de 1933 en Salamanca, donde estudió la carrera de Medicina, una profesión a la que ha dedicado la mayor parte de su vida por una vocación que, según él mismo reconoció, le llegó temprana.

A Grado llegó en 1960 para convertirse en médico del concejo. Por entonces, la asistencia como una prestación pública no estaba generalizada. El «seguro», como se decía en la época, no alcanzaba a todos. Sólo lo tenían los obreros. No así el resto de vecinos, labradores, comerciantes o industriales, que tardarían aún casi dos décadas en obtenerlo. Por entonces, la mayor parte de la población del municipio vivía en aldeas muy diseminadas en el territorio, a las que costaba llegar a través de unas carreteras casi siempre en malas condiciones. Poco le importaban a Francisco Crego ('Don Francisco' para todos los moscones) las desfavorables condiciones y escasos medios con los que tuvo que trabajar durante sus primeros años de estancia en el concejo. Durante décadas atendió a los que tenían seguro y a los que no, a los que podían pagar y a los que no, y anduvo de noche y de día por todos los pueblos y casas donde se le reclamaba. Siempre con su maletín bajo el brazo o colgado de la mano, de aquí para allá de forma incansable sin tener en cuenta si era sábado, domingo o festivo. En su casa siempre se atendía el teléfono y en las urgencias llamar a 'Don Francisco' siempre fue garantía de hallar una respuesta.

Desde que aquel joven médico llegó a Grado recién iniciada la década de los años 60, ha pasado mucho tiempo. Tanto que hoy puede decirse que por sus manos expertas han pasado generaciones y generaciones de moscones. "Don Francisco", un hombre que ha hecho de su profesión su vida y que representa la figura de ese médico rural de abnegada dedicación que tiende a desaparecer por los nuevos modelos de asistencia que se imponen en la sociedad de nuestros días.

Pocos son los vecinos del concejo que hoy no conocen a Crego, pero son muchos los que coinciden en señalar la calidad del profesional y del ser humano, las dos características que han guiado la trayectoria vital de un médico que nunca quiso dejar Grado, pese a que tuvo oportunidades de trasladarse a otros lugares donde probablemente las dificultades del trabajo diario eran menos que las que ofrecía una plaza entonces rural, con todo lo que implicaba en la época en la que inició su carrera profesional en el municipio.

Como ejemplo de su dedicación y entrega podemos citar el llamado 'semáforo' que cuelga del balcón de la casa del médico, una luz verde visible en la lejanía con la que su esposa, Ana María García, figura inseparable de la trayectoria de 'Don Francisco', alertaba a su marido, cuando éste salía, de que había una urgencia. Si Crego la veía encendida, sabía que debía volver rápidamente para atender a quien le necesitara.

En esta Villa ha recibido también el galardón ''Moscón de Oro 2003' en su categoría local y como hemos señalado, el Pleno Municipal le concedió la distinción de Hijo Adoptivo, habiendo tenido lugar el acto de entrega el día 6 de junio de 2009 en la Capilla de Los Dolores.

No existe en el Reglamento Municipal una referencia expresa a la declaración del luto oficial, con lo que se considera suficiente la declaración del mismo por Decreto de Alcaldía, dando cuenta del mismo al Pleno Municipal para su conocimiento, máxime cuando la urgencia del asunto requiere una rápida resolución.

Por ello, en ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación de régimen local, en especial por el artículo 21 de la Ley 7 / 85 Reguladora de las Bases de Régimen Local

RESUELVO

PRIMERO.- Declarar dos días de luto oficial en el Concejo de Grado con motivo del fallecimiento de su Hijo Adoptivo D. Francisco Crego Marcos.

SEGUNDO.- Hacer pública la presente declaración y dar cuenta expresa de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre.

Grado, a 30 de agosto de 2016».