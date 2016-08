La UE pagará 14 céntimos por cada litro de leche que se deje de producir

La Comisión Europea va avanzando detalles del programa de ayudas aprobado en julio con el objetivo de paliar la crisis en el sector lácteo. Ahora se ha conocido que Bruselas pagará 14 céntimos por cada litro de leche que dejen de producir los ganaderos de forma voluntaria. Será una medida temporal, que comenzará este otoño y concluirá cuando se acaben los 150 millones con los que se dotará este plan que persigue la reducción de producción de leche en la Unión Europea, con la intención de que ese recorte en el volumen contribuya a subir los precios en todo el continente y se logre paliar la crisis actual en el sector.

El último paquete de medidas aprobado por el consejo de ministros de la CE consta de dos bloques: los 150 millones de euros mencionados para reducir la producción de leche en 1.400 millones de toneladas en toda la UE y otros 350 millones que los Estados miembro gestionarán para promover también la retirada de producción en sectores en dificultades, incluido el lácteo. De esta segunda partida, España recibirá 14,6 millones de euros. Este bloque está aún abierto, a la espera de los criterios que fije Bruselas para establecer el reparto.

Los ganaderos asturianos que decidan acogerse al mecanismo dotado con 150 millones recibirán 14 céntimos de euros por cada litro de leche que dejen de producir a partir de octubre y por un período de tres meses, es decir, hasta diciembre. El esquema se repetirá cada tres meses (de noviembre a enero, de diciembre a febrero y de enero a marzo), hasta que se alcance el máximo presupuestario disponible.

Una vez concluido, los ganaderos tendrán 45 días para aportar pruebas de que han reducido la producción, tras lo cual la ayuda podrá ser pagada. Para determinar el abono correspondiente, se tomará como referencia el mismo período del año anterior. El ganadero podrá pedir como máximo que se le compense por el 50% de lo producido en esos tres meses del año precedente.

¿Qué opina el sector en Asturias sobre esta medida? Tanto desde la Consejería de Desarrollo Rural como desde las organizaciones agrarias coinciden en la consideración de que esta iniciativa europea beneficiará en la región especialmente a quienes estén a punto de jubilarse y aprovechen para cesar su actividad. Se calcula que en el Principado podrían ser un centenar los ganaderos a punto de cumplir los 65 años.

De libre elección

El director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, apunta que «es cierto que a este programa pueden acogerse libremente todos los ganaderos que lo deseen, bien porque quieran aprovechar para realizar un desvieje, cambiar a vacas de carne o hacer un parón en el caso de alguna enfermedad en el ganado. Las razones pueden ser múltiples, pero lo deseable no es que Asturias reduzca su producción láctea, ya de por sí deficitaria, sino que el esfuerzo lo hagan países como Irlanda u Holanda, que son los verdaderos causantes del exceso de leche en el mercado europeo».

Los sindicatos llaman también la atención sobre la falta de garantías para el ganadero que decida acogerse a esta medida y al año siguiente quiera recuperar el nivel de producción. «Nos tememos que sirva de pretexto a la industria para bajar el precio», advierte José Ramón García Alba, secretario general de UCA.

Igualmente, Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, considera que la medida «podría resultar beneficiosa para los ganaderos que decidan abandonar, bien por jubilación u otros motivos y sus explotaciones no tengan posibilidad de relevo generacional, pero no es una iniciativa que vaya a servir de manera global. Es un brindis al sol, porque lo único que va a servir es para deslocalizar la producción de leche y centralizarla en los países del Norte. Habrá que examinar muy bien las bases de la convocatoria, pero me temo que sea una nueva disculpa para bajar el precio a los ganaderos».