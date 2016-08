Educación retira plazas de la oferta de interinos y genera malestar en institutos y colegios

Faltan plazas de Geografía e Historia en el IES del Piles, en Gijón. Lo mismo ocurre en el instituto Aramo de Oviedo, donde la dirección echa en falta vacantes de la misma especialidad, así como de Lengua y Literatura, rama en la que tampoco hay docentes para cubrir las necesidades en el IES de La Corredoria... Éstas son solo algunas de las quejas que los centros de Secundaria trasladaron ayer al sindicato SUATEA después de revisar las adjudicaciones de las plazas de interinos, en las que quedaron más de sesenta sin adjudicar. Algunas de ellas, como sostienen SUATEA y ANPE, pueden deberse a reajustes que hayan hecho los propios centros sobre sus previsiones iniciales, pero otras, no. Lo que detectan los institutos, pero también los colegios de Primaria, es que hay puestos que directamente han desaparecido cuando corresponden a necesidades reales de los centros y se preguntan por qué. SUATEA contactó ayer con el departamento de Relaciones Laborales de la consejería, donde se le trasladó que «hay puestos que han sido retirados motu proprio porque consideraba que no existía necesidad». Así lo indicó Isabel González, quien apuntó que, siendo necesidades reales, «se tendrán que volver a convocar y eso perjudicaría a las personas con más puntuación a las que no se les han adjudicado, pese a haberlas solicitado».

Pero la queja no procede solo de los centros educativos y los representantes sindicales, también del propio colectivo. La Asociación de Interinos de Asturias (ADIA) pidió ayer explicaciones a la consejería por las plazas sin adjudicar, e instó al departamento de Genaro Alonso a adelantar la segunda convocatoria, la que está prevista para el 13 de septiembre. «Es posible hacer el llamamiento la semana anterior (esto es, la próxima, la que empieza el día 5) para que los profesores dispongan de más tiempo para conciliar su vida laboral y familiar, máxime cuando la consejería ya conoce qué plazas no han salido ahora», señaló el colectivo que, si bien agradece que en esta ocasión no haya habido retraso en las adjudicaciones («algo lógico en una Administración normal»), criticó el aumento de las medidas jornadas.

También hay malestar entre los funcionarios en prácticas; esto es, los docentes que aprobaron las oposiciones de Secundaria y FP. Aunque Educación ha rectificado los errores en la adjudicación de destinos de la especialidad de Servicios de Restauración, no lo ha hecho en las de Orientación Educativa y Biología y Geología, tal y como confirman los propios afectados, una decena.

«Nos dicen es que no lo pueden arreglar y que el recurso que hemos presentado lo resolverán a lo largo del curso, con el riesgo que eso supone de que nos hagan repetir de nuevo las prácticas, que duran seis meses, debido al cambio de centro», apuntó Verónica Cándano, funcionaria en prácticas de Orientación Educativa. Por eso, a modo de protesta, repartirán hoy, tras firmar sus contratos, flores y poesías.

Mismo empleo en 0 a 3

Los docentes se hicieron eco de este malestar en un día en el que el consejero de Educación ratificó el mantenimiento del empleo en las escuelas de 0 a 3 dentro de su planificación para el próximo curso 2016-2017. Genaro Alonso explicó que, tras la primera estimación en función de los datos provisionales del alumnado, recibió alegaciones de 23 gobiernos municipales. Tras analizarlas, garantizó «la continuidad de las plantillas y las subvenciones, así como el mantenimiento de dos técnicos por aula».