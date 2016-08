La Guardia Civil cree que el médico de Grado fue asesinado por dinero

Los agentes de la Guardia Civil que el pasado lunes registraron la zona de La Barraca, en Grado, donde apareció asesinado el conocido médico Francisco Crego Marcos, de 83 años, regresaron ayer por la tarde al lugar del crimen. Lo hicieron para conversar con algunos vecinos y recorrer la finca aledaña a la propiedad del doctor, al lugar donde le mataron. Los guardias trabajan intensamente para obtener respuestas contundentes a las muchas preguntas que la muerte ha dejado abiertas. Entre ellas la que ayer resonaba sin cesar en todo Grado: «¿Por qué mataron a una persona que es imposible que tuviera enemigos?». La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil es el móvil económico, que a Crego lo mataron por dinero.

Es lo poco que se sabe de una investigación que permanece bajo secreto de sumario y en la que por el momento hay un único detenido. Daniel J. J., de 47 años y conocido como 'El araña', fue arrestado el pasado lunes a las pocas horas de que apareciera el cuerpo sin vida de la víctima. Fue detenido en su casa, a tan solo unos metros de la escena del crimen, por su presunta relación con el asesinato, aunque, según puntualizó su abogada, no se le imputan por el momento hechos concretos y ni siquiera se le ha tomado declaración formal.

'El araña' fue trasladado hasta el cuartel de la Benemérita en Oviedo y previsiblemente hoy ofrecerá su versión de los hechos y pasará a disposición de la autoridad judicial. Es el principal sospechoso del crimen y según comentaron fuentes cercanas a la investigación, días atrás ya había amenazado al médico jubilado para quien realizaba esporádicamente algunos trabajos en la finca de La Barraca.

Los investigadores creen que a Crego lo mataron a primera hora del domingo. Tras dar un paseo y frecuentar en la capital moscona sus bares habituales como el Exprés, donde no era raro verle puro en mano, el médico solía subir a la finca. El domingo hizo lo propio, pero no volvió a casa. Al ver que tardaba, su hija pequeña trató de localizarle vía telefónica. No obtuvo respuesta y decidió desplazarse hasta la finca. Allí encontró, sobre las siete de la tarde, el cuerpo de su padre con una herida mortal en el cuello.

Tranquilo durante el registro

Algunos vecinos comentaban ayer que esa tarde vieron a 'El araña', que cuenta con antecedentes penales, en los alrededores de la casa, en el número 8 de La Barraca. Fue allí donde a la mañana siguiente fue detenido. Tras trasladarlo al cuartel, la Benemérita regresó a la vivienda para realizar un exhaustivo registro de la estancia y los alrededores, en presencia del detenido y de su abogada. El hombre no opuso resistencia y permaneció tranquilo durante las más de cuatro horas que duró ese registro, en el que los agentes se llevaron numerosas pruebas para su posterior análisis. También buscaron con ahínco el posible arma del crimen. Un efectivo del cuerpo Técnico en Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos y de Naturaleza (Tebyl) rastreó el lugar con un detector de metales.