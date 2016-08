Educación eleva en un millón el pago de salarios a interinos al sumar otros 140

El Gobierno regional destinará 40,7 millones de euros para pagar los salarios del profesorado interino en este curso que empieza. Así lo anunció ayer el consejero de Educación, Genaro Alonso, tras la reunión del Consejo de Gobierno que tiene lugar todos los miércoles. Dado que los nombramientos se extienden desde septiembre de este año hasta el mismo mes de 2017, el proceso obliga a que el mencionado gasto sea plurianual. Así, según especificó, para la anualidad de 2016 hay previstos 12,6 millones de euros y 28,1 para la del año que viene. Ambas cantidades suman esos 40,7 millones, lo que supone un millón más que la cantidad asignada hasta la fecha.

Según recordó Alonso, su departamento convocó el pasado 19 de agosto 2.621 plazas de interinos para cubrir las necesidades del curso. Eran 266 menos que las de hace un año, como así reconoció. «Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las oposiciones salieron más de 400 puestos y si sumamos esos 407 que van a ser ocupados por funcionarios en prácticas, en la convocatoria habría 140 plazas más que el curso pasado», dijo.

De esas 2.621 plazas (de las que el 70% son a jornada completa y el 30% a media) se han cubierto 2.549; esto es, 72 menos. «Algunas de ellas han sido por petición propia de los centros debido a un cambio de perfil», indicó, aunque también existen casos en los que la consejería ha retirado plazas por creer que no había necesidad, según indicó ayer SUATEA tras consultarlo con la consejería. Los centros de Primaria y Secundaria se preguntan por qué, cuando, aseguran, no es así. Genaro Alonso señaló que las plazas pendientes de adjudicación o que no se hayan cubierto saldrán en la segunda convocatoria, prevista finalmente para el 12 de septiembre con el fin de que el día 19 los profesores puedan incorporarse a sus respectivos centros, pues el curso empieza el 12 en Primaria y el 15 en Secundaria.

Asignación «sin sobresalto»

La adjudicación de las vacantes incluidas en la primera convocatoria se realizó, según el titular de Educación, «sin sobresalto y según lo previsto, por lo que el resultado ha sido satisfactorio». El sistema informático no colapsó, como el año pasado, aunque fallos sí que hubo. El más «gordo», como indicaron en su momento los representantes sindicales, es que los sesenta mejores interinos de la especialidad de Informática se quedaron, al comienzo del proceso, sin plaza debido a que habían desaparecido de la lista de convocados. Educación se comprometió a rectificar y anunció una nueva convocatoria para adjudicar las once plazas convocadas, proceso que tuvo lugar ayer. Las centrales sindicales llevan tiempo reivindicando que haya un plazo de subsanación de las listas definitivas de interinos e, incluso, una adjudicación provisional para corregir los errores que han ido apareciendo, como notas y baremos mal registrados o cruces de destinos, sin olvidar el cumplimiento de las sentencias de los docentes con discapacidad. Este aspecto fue criticado ayer por el diputado de Foro, Pedro Leal, que denunció «la absoluta indefensión de los derechos de los docentes» e instó al consejero a solucionar sus «continuos desaguisados».

En la misma rueda de prensa, Alonso quiso referirse al proceso selectivo de Secundaria y FP que ha tenido lugar en junio y julio de este año, a esas 418 plazas que salieron. «La adjudicación de los funcionarios en prácticas (407) va en beneficio del sistema educativo asturiano, ya que en las especialidades en las que se convocaron las oposiciones se ha reducido la interinidad de un 26% a un 11%». Según añadió, el camino que quiere seguir es el mismo. Su objetivo es que haya otro proceso selectivo el año que viene, «previsiblemente en Primaria y con el número máximo de plazas que podamos convocar».

3.113 niños de 0 a 3 años

En vísperas de que los niños de 0 a 3 se incorporen a las escuelas (el calendario depende de cada una, aunque en la mayoría de los casos será a partir de la próxima semana), el consejero volvió a referirse al primer ciclo de la Educación Infantil y a su compromiso con el mantenimiento de la plantilla, las inversiones a los ayuntamientos y el principio de que haya dos técnicos por aula. Este año hay 68 escuelas en 28 concejos, una más, puesto que la de Taramundi, que existía, pero no estaba abierta por falta de alumnado, va a contar con un aula a media jornada. En total, se incorporarán 3.113 niños. Su «rectificación» tras los recortes de plantilla previstos en julio y la llegada de las cartas de despido a las educadoras infantiles fue bien acogida por la diputada de IU Concha Masa, aunque apuntó que «este cambio de rumbo es insuficiente». La parlamentaria pidió reforzar las escuelas, una mayor oferta y que se cumpla el acuerdo de investidura; esto es, «que se desarrolle un plan para la universalización de la etapa de 0 a 3». Las educadoras tildaron de «desfachatez» y de «falta de respeto» a la plantilla y las familias que confirme el mantenimiento del empleo «a dos días de empezar el curso».