«Las misses no somos tontas»

Si no es perfecta por aquello de que el ideal no existe, Alicia Díaz se acerca. Porque esta ovetense de 22 años no solo es la dueña de unas medidas casi canónicas (90-66-90) repartidas a lo largo de su 1,81 de estatura y sus 62 kilos de peso, sino que, además, cursa el último año de la carrera de Derecho. Así que no es de extrañar que se reivindique guapa y lista:«Contra los que algunos piensan, las modelos no somos tontas».

Esa confianza en su intelecto es también la razón de que Alicia no tenga ningún miedo a las preguntas que un jurado de expertos le formulará el próximo sábado, día 17, en el Teatro Auditorio de Salou.

La ciudad tarraconense es el escenario elegido por la organización de Miss World (Miss Mundo) para celebrar la gran gala final en la que se escogerá a la candidata que representará a España en el certamen de belleza internacional, a la más guapa del globo. Y quieren estar bien seguros de que no se repitan respuestas del estilo de la de aquella ‘miss’ que aseguró que «Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso... se le ha... de lo más antiguo, fue uno de los chinos, japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias». Ola aquella otra que se decantó por «el Papa y la Madre Teresa de Calcuta» para multiplicar y preservar la especie humana si hubiese un holocausto nuclear.

Ante ese trance, Alicia Díaz, que recientemente fue nombrada Miss World Asturias con los votos de los internautas, recomienda actuar «con la mayor naturalidad posible». Y es que ella está segura de sus posibilidades y va «a por todas, a por la corona», decidida a suceder en el trono mundial de las beldades a la catalana Mireia Lalaguna, actual Miss Mundo.

Pero antes de llegar al certamen internacional debe hacerse con el trono español en un concurso que ha atravesado tiempos convulsos en los últimos años. Una crisis que, según explica la modelo ovetense,«ha servido para darle un nuevo enfoque, en el que no solo se busca una chica guapa, sino que tenga estudios y que colabore con alguna ONG».

Sin ir más lejos, ella practica la solidaridad en el Asilo de Ancianos Nuestra Señora de Covadonga de Pola de Siero. «Ayudo a dar de comer y de cenar a los mayores desde pequeña, porque mi tía es una monjita de la caridad, pero mi mensaje es que lo que más necesitan es a alguien que les escuche y les dé cariño».

Tan comprometida está Alicia en esta causa que, en el caso de proclamarse reina de belleza, promete donar parte del premio en metálico «para que se creen más plazas en el asilo, porque están desbordados».

Para conseguirlo, en Salou tendrá que desfilar con ropa de gala que le cede Virginia Abzueta (con atelier en Gijón) y con ropa de baño que le proporciona la organización. Y, aunque reconoce que trata de cuidarse, «nada de no comer, porque la piel lo notaría», aconseja quien tiene a la maniquí brasileña Adriana Lima como referente. «Me parece espectacular».

Pero, mientras el éxito en las pasarelas llega, esta hija única de ojos verdes a la que confunden «con una chica rusa o inglesa» seguirá con su novio, que estudia Economía, y con los pies firmes en la tierra:«Cuando no estoy en la pasarela o estudiando, me encanta leer, ir al gimnasio, estar con mi familia y salir de fiesta».

Yno, tampoco siente ninguna presión ante lo que se avecina:«En mi casa están todos de los nervios, pero yo no». Ella tiene un plan B:«Me veo haciendo unas oposiciones a la Administración».