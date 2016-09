«No tenemos problemas graves de aire, es peor el tema de suelos contaminados»

Trata de poner a raya a la industria para que contamine menos y convencer a la vez a los ecologistas de que la situación no es tan grave como la pintan. Es una tarea titánica y, sin embargo, María Elena Marañón Maison (Getxo, 1955) admite que su peor problema está en casa. «Sufrimos una escasez de personal tremenda para el volumen de expedientes y controles que tenemos que hacer», repite. A esta catedrática en Tecnologías del Medio Ambiente le da pudor reconocer que entre sus 47 subordinados apenas hay ocho guardas y tres inspectores técnicos, «cuatro a lo sumo».

¿Qué hace una catedrática como usted en un lugar como éste?

Pues dar un cambio muy grande, pero dentro de la temática en la que he estado involucrada toda mi vida, que es la del tratamiento de residuos, depuración, mejora de impactos, efluentes, residuos... Después de tantos años de investigación y clases, decidí aceptar el reto en la última etapa de mi vida laboral. Y, de momento, no me arrepiento.

Incorporarse a este tipo de puestos, cuando la política está tan desacreditada...

No es atractivo para alguien de fuera, y tienes que pensarlo mucho si tienes un buen trabajo. Venir aquí, en una situación de precariedad económica y de falta de acuerdos, exige mucha moral para tirar adelante.

Lleva un año. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido para bien y mal?

Pues el ambiente de trabajo que tenemos aquí, desde la consejera hasta los técnicos, que me han acogido bien, es algo que valoro positivamente. Negativamente, la insuficiencia de personal, y la sensación de que con lo que hay no puedes abordar como te gustaría todo el trabajo de esta dirección.

La calidad del aire centra mucha atención. ¿Es nuestro mayor problema en contaminación?

A mí sinceramente no me parece que sea un problema grave el que tenemos en el aire. Hay que mejorar, tenemos el punto débil de la estación de Matadero, no nos conformamos tampoco con la normativa y queremos llegar a los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero los problemas son puntuales y de partículas.

¿Cuál es nuestro peor problema?

Es que problemas graves de contaminación tampoco tenemos.

¿No?

Tal vez el tema de los suelos contaminados, que es 'carisísimo' de solucionar y en los que, además, la Administración no ha sido responsable de esa contaminación. Tenemos procedimientos abiertos para ver quién se puede responsabilizar de ellos, aunque en última instancia lo tendremos que abordar.

¿Qué objetivos se pone en ellos?

Seguir con la parcela de Calprin, donde estamos retirando material. Hemos hecho estudios en Jove y Lloreda para medir niveles de metales, y tenemos muchas minas abandonadas. Iremos abordando lo más urgente con el presupuesto que haya.

El ministerio tiene una web que analiza el aire del país entre 2001 y 2014. La única estación que incumple en todo el periodo es Matadero, en Avilés. Con la ubicación que tiene, ¿es realista que alguna vez esté dentro de la norma?

(Suspira) Se están tomando medidas ahí, asfaltamos la travesía de la industria, la ITV que está al lado puso filtros para las pruebas de gases y creo que es la única en España que los tiene. El puerto puso pantallas y tenemos una zona donde todavía hay pendientes obras de una nave y más pantallas. Yo mantengo cierto optimismo. Este mes va a desplazarse la zona de acopios, y están haciendo un cribado más apantallado y ecológico. Creo que no vamos a llegar a los 108 días de incumplimiento del año pasado.

El objetivo legal es no pasar de los 35 días. ¿Es realista ahí?

Es arriesgado, pero se debería poder. Bajar a la mitad, seguro.

La estación forma parte de la zona nombrada como Asturias Central, de manera que sus incumplimientos provocan que todo el distrito quede como incumplidor.

Desafortunadamente es así y no es cierto decir que el área central incumple. Vamos a proponer una nueva zonificación más lógica, con una zona para Avilés, otra para Gijón, una para Oviedo y el área central, otra de las Cuencas, y otra rural.

¿Cuándo estará operativa?

Nos lo tiene que aprobar el ministerio. Si lo hace estaría para 2017.

Lo que lograría con ello es que el incumplimiento, en vez de Asturias Central, sea...

Avilés, sí, pero no se hace con ese ánimo, es que hemos visto que es más coherente, más lógico, y seguimos trabajando con Matadero. Hemos hecho una campaña de mediciones en zonas próximas, y los resultados son completamente distintos. El problema es la localización.

El Plan de Calidad del Aire dice de hecho que la posición de Matadero no se ajusta a los parámetros exigidos al resto de la red pública. ¿Por qué no la mueven entonces?

Porque el ministerio no nos lo permite mientras siga teniendo superaciones por encima de la norma. Se solicitó ponerla en una zona más representativa, pero no lo permitió.

«A nadie le gusta»

¿Qué consecuencias tiene que Asturias Central incumpla siempre?

Aparecer en rojo, cosa que a nadie le gusta. Nos podrían sancionar pero, que yo sepa, no ha habido nada en ese sentido.

La protagonista el año pasado fue la estación de Palacio de los Deportes. ¿En base a qué norma cerraron el tráfico de acceso a Oviedo?

A los protocolos que tenemos. Era una medida difícil y no había plan para desviar los coches, pero sabemos que la contaminación ahí es fundamentalmente del tráfico.

Obligar a los coches a cubrir una distancia mayor para acceder a la ciudad, ¿no causa más polución?

Depende de los recorridos, de si hay atasco, de la velocidad de circulación, etcétera. Había dificultades para encontrar rutas alternativas, en una entrada a Oviedo que lleva años en discusión sobre si debería ser así, si habría que soterrarla... pero teníamos un problema muy localizado, una estación muy baja, que llegó a alcanzar los 75 microgramos.

¿Para cuándo un Plan de Calidad del Aire de Oviedo?

Estamos ultimando el de Gijón, que espero que esté en septiembre. Revisa todas las medidas y modifica protocolos cuando hay circunstancias meteorológicas adversas. A continuación irá el de Avilés, que será muy rápido, y luego Oviedo.

Dice que tiene poco personal para todos los expedientes que tratan. ¿Hay exceso de controles o falta plantilla para hacerlos efectivos?

Normas no sobran, pero sí se pueden hacer modificaciones y simplificar más trámites. Para eso vamos a tramitar en breve una Ley de Sostenibilidad y Prevención Ambiental, que suprima además el Reglamento de actividades molestas e insalubres, el célebre Ramin de 1961. Estableceremos la figura de las licencias municipales, dando más competencia al ayuntamiento...

Un ejemplo de algo que ahora sea redundante y su norma agilizará.

Ahora un empresario que quiera abrir un taller pide licencia al ayuntamiento, que nos traslada la documentación para hacer el informe. Luego tiene que pedir licencia para gestionar residuos, otra de vertidos, etcétera. Lo que queremos es que cuando presente la solicitud, desde el Principado se le faciliten todos los trámites y formularios, y que cuando obtenga la licencia sea con todos los permisos sectoriales. Que no vaya a 27 oficinas para ello.

Los empresarios dicen que perdemos oportunidades. Que como no dan permisos a algunos proyectos, se los llevan a otras regiones...

Es verdad que se nos quejan porque hay otras comunidades, que no diré, que incumplen la normativa estatal y por ejemplo no piden los permisos de las actividades potencialmente contaminantes, que son obligatorios desde 2014.

¿Hay competencia desleal entre comunidades?

Sí, y no debería. Ahora esos incumplimientos se están denunciando en la fiscalía y veremos lo que pasa.

Tenemos la tasa de emisión de CO2 más alta por habitante. ¿Está usando la industria la mejor tecnología disponible?

Han hecho mejoras que hay que reconocer, pero estamos ahora modificando muchas autorizaciones y a algunas habrá que darles un poquito más de plazo para que se adapten las mejores técnicas disponibles. Hay por ejemplo un problema con las instalaciones viejas, como las baterías de Avilés. Se les va a exigir la modificación como si tuvieran la mejor tecnología posible, pero claro, cuando ya tienen un compromiso de cerrar dentro de tres años, cuando funcionen las de Gijón, pues habrá que ser razonables. Hay que exigir sí, pero con sentido común.

Arturo Gutiérrez de Terán, consejero de Medio Ambiente en los 80, cuenta que suplía la falta de personal apoyándose en los ecologistas. Usted, ¿tiene en ellos aliados o una oposición más?

Los hay razonables y otros que denuncian cosas sin base, metiendo miedo al ciudadano, que no entiende de estos temas y puede pensar que le están envenenando. Los ecologistas son indispensables, yo misma he pertenecido a una organización, y les voy a invitar a tener una mayor cooperación.

¿Cómo?

Con el Observatorio de la Sostenibilidad y dando más información, siendo más transparentes. Hay mucha información en la web, que quizás no tiene el mejor diseño posible. Queremos ampliarla, no colgando a lo mejor un acta muy exhaustiva, pero sí resumiendo los resultados de las inspecciones.