Asturias dice adiós a las lluvias mientras se recupera de las inundaciones

Veamos algunos de esos emails. En el 1º, Phil Jones, director de la Unidad de Investigación del Clima (CRU) de la universidad East Anglia en Reino Unido, a la sazón, la cúpula mundial del alarmismo climático. se dirige a Michael Mann, el que promulgó la teoría -de comprobada falsedad- del ?Palo de hockey? según la cual las temperaturas habrían subido drásticamente tras el inicio de la actividad industrial.

1- email 1089318616 From Phil Jones To: Michael Mann (Pennsylvania State University). July 8, 2004 (de Phil Jones a Michael Mann)

?(?)I can?t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow ? even if we have to redefine what the peer-review literature is!? (No puedo ver estos documentos presentes en el próximo informe del IPCC. De alguna manera, Kevin y yo los mantendremos fuera ? ¡incluso si para ello tenemos que redefinir lo que es la ?literatura revisada por pares!?)

El Kevin al que mencionan es Kevin Trenberth, el científico que sustituyó a Richard Lindzen en el comité de ?sabios? del IPCC cuando éste dimitió porque le obligaban a decir que se esperaban más huracanes, lo que era contrario a sus tesis.

Phil, Michael y Kevin. Tres buenos amigos.

No sabemos efectivamente ?el contexto? de este mail pero, a menos que estuvieran celebrando el Día de los Inocentes, sólo podemos pensar que estos dos máximos asesores de la ONU estaban censurando unos documentos que no cuadran con sus teorías, incluso si tenían que redefinir el peer-review literature (el protocolo de aprobación para que un informe sea publicado, que exige que sea revisado por otro catedrático, otro ?par?). Y lo dice con exclamaciones, me gusta ese detalle. Denota una soberbia muy explícita del que sabe que, realmente, tiene el poder de cambiar todo un protocolo de comprobación académica. Refleja también un notable entusiasmo en la huida hacia adelante. Phil es un hombre con fe. Estaba dispuesto a morir con las botas puestas y así fue. No soportó la presión y dimitió pocos días después de la publicación de estos emails, alegando la pauperrima excusa del ?contexto?. No se le ha vuelto a ver el pelo. Pero Phil Jones no se fue a casa con los bolsillos vacíos. En los últimos años había recibido becas para la investigación por valor de 18 millones de ?