La familia de María Julia Coca Arribas no sabe nada de ella desde ayer al mediodía. Ese fue el momento en el que esta mujer de 53 años cogió el tren para ir de Lugo de Llanera a Gijón. De hecho, fue allí donde se la vio por última vez, concretamente en el barrio de Pumarín. María Julia llevaba una camisa y una falda gris en el momento de la desaparición. No tiene ningún problema de salud y no llevaba teléfono móvil. Su familia ya ha denunciado los hechos.