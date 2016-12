Una maternidad bajo supervisión científica

Superados los tres años, la osa 'Molina' se interna en su despertar sexual, y lo hace recluida en el recinto del monte Fernanchín, una instalación gestionada por la Fundación Oso de Asturias (FOA) entre Santo Adriano y Proaza, donde carece de machos con los que iniciarse. Su evolución plantea un reto para la fundación que lidera la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez. ¿Hay que procurarle una maternidad? ¿Con qué oso? ¿Cuál sería el destino de los cachorros?

Las preguntas empiezan a recorrer a los biólogos vinculados al mundo osero. «Mi postura es que queda tiempo por delante, pero que hay que evitar los errores cometidos y no dejarlo todo para el final», expone Fernando Ballesteros, de la Fundación Oso Pardo (FOP). Se refiere el especialista a la experiencia vivida con 'Paca' y 'Tola', ejemplares con los que se ensayó la reproducción en 2008, trayendo desde Cabárceno a 'Furaco', demasiado tarde como para dar una cría viable. «En teoría las osas no tienen menopausia ni nada parecido y pueden dar crías hasta el final de su vida, pero claro, no en las mejores condiciones», aclara Ballesteros.

«Con 'Paca' y 'Tola' se convocó a un grupo técnico, que fue el que nos iba marcando los pasos», recuerda Carlos Zapico, por entonces presidente de la FOA. «Como eran las dos únicas osas en cautividad, siempre se valoró la opción de la reproducción para reforzar a la población silvestre, pero al final esta se recuperó y no hizo falta», señala. «Al final los científicos mostraron interés en poder comprobar la capacidad reproductora de un animal de esa edad, por eso se hizo el programa, que ya quedó cerrado», explica. «Plantearlo ahora con 'Molina' supondría empezar de cero», sitúa.

«Ese animal va a estar en cautividad toda su vida, y creo que la reproducción no le supondría un problema», valora Ballesteros. Caso de avanzar, sostiene que «los cachorros tendrían un papel de embajador de la imagen del oso, pero veo inviable su suelta». Otros especialistas como el catedrático Carlos Nores apuntan a que la cuestión dista de ser urgente, «pero sí es conveniente ir discutiendo un protocolo de actuación, para tener las ideas claras llegado el caso».