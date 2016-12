Prepara la Navidad con... Cristina Coto

No hay semana en la que Cristina Coto no visite el mercado de El Fontán, para hacer alguna compra y en estas fiestas no podía ser menos. Cristina nos ha confesado que es una enamorada de las navidades, aunque a la hora de cocinar es su madre quien se encarga de todo.Por ello, ha querido acompañarnos en esta visita tan especial a este popular mercado ovetense.