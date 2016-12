Principado y sindicatos urgen al ministerio la norma para certificar el origen de la leche

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado el trabajo para certificar el origen de la leche producida en España, cumpliendo así una vieja aspiración tanto del Gobierno del Principado como de los productores asturianos. Eso sí, todos coinciden en pedir agilidad al Ejecutivo nacional en la elaboración de esta norma. La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ya reclamó esta certificación de origen durante su comparecencia en la Junta General del Principado del pasado mes de noviembre. Ahora, desde el departamento que dirige se recuerda que ya se instó al ministerio que se ponga en marcha esta medida «lo más rápido posible», habida cuenta de que otros países como Italia y Francia ya cuentan con ella.

La secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado, explica que esta norma «es la manera que tiene el consumidor de saber que compra un producto de calidad y, al mismo tiempo, de apoyar a los productores asturianos. Tendrá la certeza de que la leche que consume es de España, porque hasta ahora solo se ponía que estaba envasada en España, pero no dónde se había producido».

Cruzado apunta que «no sabremos cuándo se pondrá en marcha, porque la burocracia es el eterno problema y siempre hay que hacer un montón de trámites. Hay países que han apostado por ello, porque es un arma de defensa del sector».

De todas formas, implementar esta normativa no siempre fue visto con buenos ojos desde la Administración central, ya que «decían que iba a encarecer la leche, que no era rentable ni suponía una ventaja para los productores. Pero sí que lo es. Tanto para los productores como para los consumidores. Las industrias también se quejaban, pero creo que les debía interesar igual que a nosotros», apunta Mercedes Cruzado.

El secretario ejecutivo de UCA, Joaquín López, también respalda el proyecto del ministerio siempre que la norma sea de ámbito nacional. «Si supone garantizar la trazabilidad por estados, nos parece bien, porque las cuotas son por estados y la procedencia debe ser igual. Pero no estaremos de acuerdo si esa trazabilidad es por comunidades autónomas, porque no tiene sentido».

Esas dudas desde UCA vienen dadas porque «unas veces hablamos de cómo empieza y otra cosa distinta es cómo termina. No sabemos cuándo estará en marcha pero, según la composición del Parlamento, parece que va a ser un poco lento, no como cuando el PP tenía mayoría absoluta».

2016, «un mal año»

Otro temor para Joaquín López es lo que puedan hacer las comunidades autónomas nacionalistas, tratando de arrimar el ascua a su sardina y, sobre todo, «Galicia, que cuando le interesa se suma al carro. Este es un problema nacional».

Y es que el sector en Asturias no parece despegar. Este año los precios de la leche no han subido, al contrario de lo esperado por los productores. Mercedes Cruzado no duda en calificar 2016 como «un año fatal. Parecía que iba a repuntar el precio porque había bajado la producción, pero no fue el caso». La secretaria general de COAG echa parte de la culpa a «las 20.000 toneladas de leche en polvo que sacó al mercado Bruselas. Lo sacó al mercado y lo inundó». Joaquín López coincide al calificar el año como «malo. El precio no termina de subir nunca. Lo de la Unión Europea es una gota en un océano, porque ese aumento de leche lo produjo solo España. Los precios son de risa y creo que el único arreglo es el descenso de la producción, porque el mercado global no consume nuestro producto».

De carácter voluntario

Las empresas pueden poner en sus envases la comunidad autónoma de procedencia de la leche que venden, aunque es voluntario y han de cumplir unos requisitos que garanticen la trazabilidad. Algunos productores de lácteos asturianos y determinadas industrias ya lo hacen, pero la Consejería de Desarrollo Rural está implicada en que ningún productor utilice el nombre de 'Leche de Asturias' para productos cuyo origen no sea inequívocamente asturiano. Es más, llegó a presentar varios recursos a la Administración competente en la materia, que dio la razón al Principado y prohibió el uso de esa denominación a diferentes empresas.

Pero la consejería recuerda que la Unión Europea también dispone de su normativa, que establece que la denominación de venta de la leche ha de ser entera, desnatada o semidesnatada, indicando el tratamiento al que haya sido sometida. También se ha de incluir en el etiquetado la razón social o domicilio de la empresa y el lugar donde está radicada. Desde el 13 de diciembre se ha de añadir la información nutricional. Además, se puede incluir la referencia al origen de la leche, pero solo si se dispone de un sistema de trazabilidad contrastado y acreditado por un organismo de certificación.