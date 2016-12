El frío vuelve a la Antártida

La ciencia es una caja de sorpresas que no descansa. Una investigación internacional revela ahora un notable enfriamiento de la Península Antártica. Los resultados arrojan que en la última década, en concreto en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2015, las temperaturas han descendido en la zona casi 1ºC respecto a los diez años previos. «El objetivo de la investigación no es crear alarma ni mucho menos contradecir las teorías del cambio climático, que me parecen innegables», asegura Jesús Ruiz, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la Universidad de Oviedo y uno de la casi decena de científicos que han tomado parte de la investigación, para que han tenido en cuenta los registros de diez estaciones de la Península Antártica desde mediados de siglo XX hasta 2015.

La cuestión que tratan y que acaba publicarse en la revista 'Science of the Total Environment' es que «hay un cambio de tendencia climático hacia el enfriamiento», apunta Ruiz, quien data este a partir del fenómeno de El Niño, es decir, desde el periodo 1998-1999. La cuestión ahora está en comprobar si este cambio de tendencia es de largo recorrido o no; si bien el experto de la Universidad de Oviedo apuesta por la negación. «Los fenómenos no son lineales, siempre vemos en las estadísticas picos de subida y de bajada, por lo que la hipótesis que barajamos es que es una tendencia de enfriamiento puntual, que no se sabe cuándo cambiará», explica. Quizá sea a partir de otro fenómeno climático. Por eso, el equipo coordinado por el profesor Marc Oliva de las universidades de Lisboa y Barcelona defiende que su descubrimiento no entra en conflicto con nada de lo dicho hasta el momento respecto al cambio climático.

Lo que es también un hecho es que los científicos que trabajan sobre el terrero -en apenas 20 días Jesús Ruiz hará las maletas con rumbo a la Antártida por tercera vez- están observando una mayor presencia de hielo marino en la región, una ralentización del retroceso de las los glaciares y hasta ganancias de masa en la superficie de algunas masas de hielo del norte de la Península. También una mayor duración y espesor de la cobertura de nieve.

Esto y una llamada de atención del permafrost -indicador de tendencias climatológicas- fueron factores que llamaron la atención del equipo para comenzar a investigar qué estaba pasando. «El último trabajo que abordaba algo similar lo firmó Turner en 2005, y su estudio se quedó en los 90», asegura Ruiz. Ahora hay nuevos datos.