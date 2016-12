Casado, con dos hijos y gran amante de los deportes de montaña

Guillermo Delgado Cueto era un apasionado de la montaña, de las carreras de trail, de la bicicleta y de los deportes al aire libre. Este joven vecino de Lieres de 39 años estaba casado y tenía dos hijos. Precisamente con el mayor, de quince años, con su hermano y con su sobrino había acudido el viernes por la tarde a pescar a los acantilados de Santiuste, en La Franca. Quienes le conocen explican que la pesca no era de sus principales pasiones, pero a este hombre inquieto no se le ponía por delante prácticamente ninguna disciplina deportiva. Hacía años que regentaba, junto a su hermano, la empresa Parquets Delgado. Trabajaban no solo por la zona de Siero, sino también por otros municipios de Asturias, como Llanes, muy próximo a donde el viernes se produjo el fatal accidente. Su desaparición ha dejado sumidos en el dolor a sus muchos amigos y a sus compañeros de trail, ambiente en el que destacaba por «su compañerismo y su buen carácter».