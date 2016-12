Cuando «pasas de curar a ser curado»

Suelen estar al otro lado de la consulta o de las aulas de la Facultad de Medicina. Bien impartiendo clase, atendiendo enfermos, diagnosticando dolencias o realizando pruebas radiológicas. Pero un buen día, tuvieron que cambiar la bata y la pizarra por un camisón de hospital. Pasaron de médico y profesor, a paciente. Es el caso de tres conocidos profesionales asturianos de la Medicina, Agustín Hidalgo (catedrático), Eduardo Rodríguez (radiólogo) y Hussein Amhaz (oftalmólogo), que han logrado salvar sus vidas gracias a un trasplante de órganos que se llevó a cabo en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Un corazón, un hígado y un riñón procedentes de donantes les ha permitido seguir adelante y pasar a formar parte del amplio listado de más de un millar de asturianos trasplantados en la sanidad pública.

Agustín Hidalgo. Catedrático de Farmacología (63 años). Lleva desde junio de 2000 con un trasplante de corazón. El suyo fue el número 61 del Hospital Central. Hussein Amhaz. Médico oftalmólogo (67 años), trabaja en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Recibió un trasplante renal el pasado mes de junio. Eduardo Rodríguez. Radiólogo vascular intervencionista del HUCA (57 años). Lleva un hígado procedente de donante desde hace un lustro.

Un hígado como solución al tumor

«Es un antes y un después. No cabe duda de que te cambia la visión de la vida»

«Donar órganos es una acción sagrada, ya que permite salvar vidas. Es solidario y casi mágico»

«Poco a poco te vas envalentonando, pierdes el miedo y vuelves a ser el que eras»

Eduardo Rodríguez es radiólogo vascular intervencionista en el HUCA y desde hace cinco años lleva un hígado donado. De la noche a la mañana, en concreto, de la noche a la mañana del 11 de junio de 2011, pasó de hacer complejos estudios de radiología vascular intervencionista (una labor que en la sanidad asturiana solo realizan cuatro profesionales en el HUCA) a estar ingresado en el viejo hospital. Este facultativo gijonés, de 57 años, «y socio accionista del Sporting» -confiesa-, tuvo que aparcar temporalmente su profesión. Los pasillos que hasta entonces había recorrido como facultativo lo acogían como enfermo y lo hacían, además, en el marco de un delicado trasplante hepático. «Es un antes y un después, qué duda cabe. Te cambia la visión de la vida. Empiezas a valorar cosas que a lo mejor, en el día a día como médico, no le dabas tanta importancia o no reparabas en ellas». Eduardo siempre fue de «ver el vaso medio lleno» y de centrarse más «en la ventana que se abre en vez de en la puerta que se cierra». Por eso, cuando le indicaron que su hepatopatía crónica había derivado en un tumor prefirió pensar en «lo positivo». Y lo positivo era que un cáncer de ese tipo cogido a tiempo podía solucionarse recambiando su maltrecho hígado. Para eso, el tumor no tenía que haber crecido más de tres centímetros. Y así fue. Eduardo entró en lista de espera y estuvo poco más de dos meses aguardando por un donante idóneo, que finalmente, apareció. Este radiólogo está «encantado del trato recibido. No creo que lo mío haya sido especial por ser médico. Aquí en el HUCA, y sobre todo en el área de trasplantes, atienden fantásticamente bien a todos los pacientes», se apresura a señalar. «El sistema sanitario tendrá sus problemas, en ocasiones con las listas de espera desbocadas, y la gente hace bien en protestar. Pero hay que reconocer que muchas cosas se hacen bien, no por nada España es un referente mundial en materia de trasplantes», dice orgulloso.

Tras la operación, este especialista, casado y con una hija también médica, retomó no solo su trabajo «sino que poco a poco te vas envalentonando, pierdes el miedo, y vuelves a ser el que eras», dice tras recordar que viene de pasar unos días esquiando. «Esto de los trasplantes es maravilloso, pero sobre todo, por la solidaridad de la gente que dona sus órganos y sin las cuales esta maravilla no sería posible». Aunque en ocasiones «soy bastante crítico con el sistema de salud, tengo que reconocer que me gusta mucho lo que hago. Voy todos los días con ganas a trabajar y eso no lo puede decir todo el mundo», afirma jocoso.

A la quinta, llegó el riñón esperado

«Me parece un milagro, pero no religioso sino de los que hace día a día la Medicina»

Hussein Amhaz (Líbano, 1950) lleva apenas seis meses con el riñón de otra persona. Este oftalmólogo, que trabaja en el Instituto Fernández-Vega, y que hasta hace no mucho compatibilizaba ese trabajo con guardias de fines de semana para el Servicio de Salud en Somiedo, asegura sentirse «estupendamente». Hussein llegó a España en 1971. Vino a estudiar Medicina, «me enamoré de Asturias y los asturianos» y ya no se marchó, salvo para hacer algún viaje ocasional para ver a su familia libanesa. En su caso fue una nefritis crónica (una suerte de inflamación renal) que le detectaron cuando tenía 23 años la que le llevaría al trasplante cuatro décadas después. «Sabía que algún día me vería en esa tesitura por lo que se podría decir que estaba preparado», sonríe. Pero antes de que llegara ese día, este oftalmólogo de voz pausada, que se casó y formó familia en Oviedo, tuvo primero que someterse a diálisis, algo que hizo en casa durante medio año.

A Hussein el riñón esperado se le resistió. De la coordinación de trasplantes del HUCA «me llamaron hasta en cinco ocasiones, pero siempre aparecía algún paciente en situación más urgente que yo o más compatible con el órgano», detalla. Pero este especialista no perdió los nervios y confió en que todo saldría bien. Siguió trabajando a pesar de que sus riñones funcionaban apenas a un 25% de capacidad. Así mantenía su cabeza ocupada. «Todo esto me parece un milagro, pero no religioso sino de los que hace día a día la Medicina», relata. A la quinta fue la vencida y Hussein dejó la tarjeta identificativa de médico por la de paciente. «Eso de convertirse en enfermo es una experiencia buenísima. Cualquier persona puede pasar de una situación buena a una mala en apenas un segundo». En su caso, aprendió la importancia de empatizar con el paciente. No solo los facultativos, como puede ser su caso, sino enfermeras, celadores, auxiliares. «Todos. Una sonrisa, una palabra amable o que te cojan la mano es lo mejor». Enfundarse el camisón del HUCA «es un gran aprendizaje para un médico, más que cualquier clase en la facultad». Amhaz equipara la donación de órganos con «una acción sagrada, ya que permite salvar vida. Es el acto más solidario con el que te puedes encontrar. Yo estoy vivo gracias a la solidaridad de otra persona. Es casi mágico», considera.

Un mes en la UVI tras un infarto

«No tuve tiempo de pensar en el trasplante. Lo mío fue muy brusco, de repente»

Agustín Hidalgo (63 años), catedrático de Farmacología estaba tomando un café en la Facultad de Medicina «cuando cuentan que me desplomé». Lo siguiente que recuerda es «haberme despertado un mes después en la UVI del hospital». Un infarto le llevó «de forma brusca al trasplante. No tuve tiempo ni de pensarlo, casi mejor», reconoce. Ocurrió hace dieciséis años. En junio de 2000 le cambiaron el corazón, se convirtió en trasplantado. Para él «pasar de curar a ser curado» es «un camino interesante, en el que atraviesas muchas fases y te asustas, como cualquier hijo de vecino. Pero aquí estoy, con mis clases y mi farmacología».