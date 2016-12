«Es muy duro, pero preferimos estar aquí»

En la casa de Guillermo, en Lieres (Siero), estaba todo preparado para la cena de Nochebuena. Todo, menos el pescado que dijo que aportaría a la celebración familiar del día siguiente. Fue una promesa que le costó la vida. La tragedia ha golpeado de lleno a esta familia de Siero en plenas Navidades, cuando la alegría se tornó en apenas segundos en luto y angustia. Guillermo Delgado Cueto, de 39 años, se encontraba el viernes por la tarde pescando en los acantilados de Santiuste, en La Franca, cuando fue engullido por una ola. La dramática escena la presenciaron su hijo de 15 años, su hermano y su sobrino, de corta edad. Fueron ellos los que desesperadamente llamaron a los servicios de emergencia esperando un milagro. Un milagro que tres días después no se ha producido.

«Es muy duro, es terrible», acierta a decir su hermano, Luis. No se ha movido de la línea de costa en la que perdió de vista a su hermano. Ni él, ni su sobrino. «En casa no hacemos nada, preferimos estar aquí», explica su hermano a modo de disculpa. El equipo psicológico de la Cruz Roja que les presta apoyo desde el viernes les ha aconsejado descansar. Pero ellos han preferido no dejar a su familiar en estas fechas tan señaladas en las que poco tienen que celebrar.

Unos 30 efectivos participaron ayer en la tercera jornada de intensa búsqueda por tierra, mar y aire. El rastreo se prolongó desde las nueve de la mañana hasta que a las seis de la tarde se puso el sol. Guardia Civil, bomberos de Llanes, voluntarios de Protección Civil de Llanes y Siero y personal de Salvamento Marítimo intentaron en vano localizar al hombre o alguna de sus pertenencias.

Zona de difícil acceso

Según explicaron fuentes de la investigación, el pescador aficionado de caña se encontraba en una zona de difícil acceso, al que la víctima y sus acompañantes pudieron llegar después de cruzar las vías del tren y saltar una valla. El suceso se produjo dos horas después de que anocheciese, por lo que aunque la intervención de los servicios de emergencia fue inmediata, la oscuridad y lo escarpado del lugar dificultaron las tareas. El viernes había mala mar, con olas que alcanzaron los siete metros de altura en el litoral asturiano.

Ni el sábado ni ayer el Cantábrico dio tregua. Según apuntaba Rubén Rodríguez, jefe de bomberos de la zona del Oriente, «la búsqueda se está realizando en condiciones muy complicadas, el agua está muy turbia y hay un fuerte oleaje, esperamos que en los próximos días mejore la situación y los buzos de la Guardia Civil puedan entrar al agua y seguir buscando desde tierra y desde el helicóptero». En el rastreo participan el Helimer Cantábrico de Salvamento Marítimo y la aeronave de bomberos de Asturias. Las labores se reanudarán hoy a primera hora de la mañana y se prolongarán durante, al menos, tres días más.

Los efectivos que han tratado con los familiares del fallecido coinciden en destacar «la fortaleza» que están demostrando el hermano y el hijo de Guillermo.

Se trata del segundo pescador fallecido en similares circunstancias y en lugares próximos con tan solo tres días de diferencia. El martes moría Rooney Alejandro Pereyra Delgado de 40 años, natural de Uruguay y vecino de Gijón. Acababa de obtener la licencia de mariscador y era el primer día que salía a faenar desde que tenía el permiso. Se encontraba junto a los bufones de Pría en compañía de otro hombre cuando sufrió el accidente. También en esa ocasión le arrastró una ola cuando cogían percebes en un pedrero al oeste de la playa de la Canal. El hecho de que el accidente se produjese de día y que las condiciones de la mar fuesen buenas, posibilitó que el rescate del cadáver se efectuase a los pocos minutos.