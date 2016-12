Feve, obligada a reducir la velocidad en veinte tramos por el mal estado de las vías

Cuando un río crece cerca de la vía, hay unas obras en el puente que va por encima o se ha detectado un defecto en el carril, lo primero que realiza el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es advertirlo a los gerentes de tráfico para que activen una limitación temporal de velocidad. La geometría de la infraestructura ha cambiado y eso exige adaptar las velocidades para evitar un fatal descarrilamiento.

Hace unas semanas, los maquinistas de ancho métrico (los de Feve) recibieron una consigna, la última, marcándoles estas aminoraciones en noventa puntos de la red asturiana. El 55% se desarrollan en trincheras profundas, cuya estabilidad hace tiempo que no se revisó, lo que aconseja a ir despacio para ampliar el margen de reacción en caso de roca en el camino. En otros veinte casos, la instrucción reconoce que hay que aminorar, a veces hasta los 10 kilómetros por hora, por un deterioro constatado de la infraestructura. La variedad de deterioros es amplia. En unos sitios se advierte el «mal estado de la vía», la «inestabilidad de la plataforma», o la «desconsolidación del terraplén»; en otros es un «defecto en el carril», en la «sujeción de las traviesas», el «mal estado del paso superior» o la «inestabilidad del emboquille del túnel».

La longevidad de algunas cautelas retrata la falta de inversión en la infraestructura. Pasa con el túnel de Llordón, entre Toraño y Cuevas, un lugar en el que se activó la limitación «temporal» de velocidad en noviembre de 2011 por la pérdida de rigidez del emboquille. Existen otros cuatro puntos cuyos defectos se conocen desde 2014, sin que hayan recibido aún las reparaciones exigibles.

La línea en estado más calamitoso es Gijón-Ferrol, con trece limitaciones temporales en suelo asturiano por defectos de vía. En Gijón-Pola de Laviana, Trubia-San Esteban, y Santander-Oviedo hay dos tramos en cada uno, mientras Trubia-Collanzo solo tiene una advertencia.

La identificación de los lugares con señales es una de las recomendaciones en las que viene insistiendo el Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pero también lo es su reparación. En 2014 por ejemplo analizó el descarrilamiento de un mercante de Feve entre Asturias y Cantabria, tramo habilitado para ir a 80 kilómetros por hora, pero con deformidades en la vía que aconsejaron limitar temporalmente el avance a los 30. El tren iba a 32 y eso bastó. Los técnicos, sin embargo, reprocharon que no se hubieran ejecutado ya las obras para reformar la zona.

Resolver estas situaciones es, en ocasiones, costoso. Un ejemplo. Adif acaba de anunciar que inyectará trece millones para levantar todas las limitaciones de la línea de cercanías Barcelona-Estación de França-Riba-roja d'Ebre. El dato contrasta con el declinante esfuerzo en la red de ancho métrico asturiana. La inversión del Adif en ella fue de 11,5 millones en 2012; 3,7 el curso siguiente; en 2014 bajó a 2,8 y cerró el ejercicio pasado en 1,1 millones. Si se tiene en cuenta que las vías de Feve se prolongan a lo largo de 475,47 kilómetros en la región, resulta que la empresa apenas dispuso en 2015 de unos magros 2.350 euros por kilómetro.

Recorte hasta en conductores

A la cicatería en infraestructura se suma la del material móvil. Basta agregar el desembolso realizado por Renfe en trenes de ancho métrico, en las seis comunidades autónomas en las que existen, y acumular los números de 2014 y 2015, para llegar así a unos escasos 2,04 millones.

Si al ínfimo esfuerzo en conservación de trenes y vía se unen los fondos dedicados a animar las bajas de maquinistas, se explica el coctel fatal que desencadenó la supresión de cerca de sesenta servicios entre el viernes 16 y el martes 20 de diciembre. Cuando no faltaba un conductor, era la catenaria la que no tenía el gel anticongelante o el tren el que se averiaba.

«Vamos de parche en parche, y esto no puede aguantar mucho», lamenta Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE). Una denuncia del colectivo propició que Fomento abriera una inspección por los sucesos de junio. «Una persona que va a trabajar necesita fiabilidad, y no tiene sentido que esté pasando esto, que me temo es la punta del iceberg por la falta de inversión acumulada», señala. «El Principado y los ayuntamientos no pueden consentir esto por más tiempo; urge un frente para salvar a las cercanías», insta.

«Es de locos, no tenemos suficientes maquinistas para mantener la cartelera de servicios actual y la empresa insiste en seguir dando de baja a más el año que viene», previene el presidente del comité de empresa, Luis Blanco Junquera. En esa situación, hasta los autobuses de sustitución que ofrece la compañía resultan sospechosos. «Lo que más chirría es que Feve emplee recursos económicos en poner autobuses para garantizar el transporte, un transporte de ferrocarril garantizado por carretera», terció el diputado de IU Ovidio Zapico. Desde la empresa han reajustado los cuadrantes de los conductores y confían en no sufrir más problemas este mes.