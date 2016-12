«Muchos padres optan por la academia para no pelear en casa por los deberes»

Dice Elena González, la hasta principios de este mes presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós, que «algo está fallando en los centros cuando el 95% de los alumnos va a clases particulares». Se refiere al modelo educativo y, en especial, a los deberes que les encomiendan. Los que suscitaron la primera huelga de deberes -el pasado noviembre- y una proposición no de ley del PSOE para regularlos. Profesores de academia consultados por EL COMERCIO no detectan un incremento de estudiantes debido a las tareas escolares, que ven necesarias. «Sí lo son porque es la manera que tienen los profesores de saber si el alumno ha entendido o no los contenidos», señala Sandra Suárez, de la academia Collacios, en Corvera. Sandra -a su vez, profesora interina de Lengua y Literatura en el instituto Calderón de la Barca de Gijón- añade que «es también un modo de que los niños se preparen y practiquen para los exámenes».

Por su experiencia profesional en la escuela pública, sostiene que, «teniendo aulas de 25 y 28 alumnos, es imposible que todos los estudiantes puedan asimilar lo que explicamos en clase en cincuenta minutos. Por eso, defiende unas «tareas moderadas, adecuadas a sus capacidades. Sería lo ideal». En su academia prestan ayuda a alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y adultos, pero apunta que son los más pequeños los que precisan de un mayor respaldo.

«¿El volumen de deberes? Depende del día y de los centros (no encuentra diferencias entre los públicos y los concertados-privados). A veces vienen con media página y otras, con dos, por lo que el tiempo varía. Unos días puede ser media hora y otros, hora y media».

Sobre el papel de los padres, apunta que intentan ayudar. «Los que pueden, sí lo hacen y cuando ven que no, como en Matemáticas e Inglés, deciden enviarlos a una academia. Buscan que aprueben todas las asignaturas, aunque también los hay que no se conforman con un bien o un notable, sino que quieren sobresalientes». En los últimos años ha comprobado que, aun existiendo esa buena intención por parte de las familias, «la mayoría de los padres envían a sus hijos a las academias por comodidad, para tener resuelto el problema de los deberes y no tener que lidiar y pelear con ellos en casa. Cuentan que no son capaces de que se centren, se sienten y les hagan caso. En ese ambiente de confianza no consiguen marcar hábitos. En cambio, en un centro de estudios, con alguien externo, sí logran esa disciplina».

Esta opinión es compartida por Jessica Castaño, de la Academia Astur, de Gijón. «Creo que existe un concepto erróneo sobre nuestro papel. Las academias estamos para suplir las carencias en una o dos asignaturas y reforzar contenidos, no para sustituir a los padres porque ellos no los pueden atender. Nosotros -subraya- podemos ayudar en las materias en las que tengan más problemas, pero en cuanto a las demás deberían trabajar en casa». Habla de leer, de investigar cuando les piden hacer un 'powerpoint' sobre la flora y la fauna de la ría de Villaviciosa -pues «hasta en los smartphones hay acceso a internet»- y de sentarse a estudiar Historia. «Si me piden que estudie Historia, yo le pongo a estudiar, pero eso me parece una pérdida de dinero y de tiempo».

En su caso, los alumnos que precisan de mayor ayuda son los de Secundaria. «Hay quienes vienen con todas las asignaturas y se encuentran con diez ejercicios, mientras que otros, en cambio, tienen que dibujar una pirámide poblacional y hacer dos problemas de tantos por ciento, como calcular el IVA de un jersey. O cuatro ejercicios de sintaxis de Lengua y hacer una ficha para Plástica con los triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras. Eso no me parece exagerado». Jessica, como Sandra, es partidaria de que los chavales trabajen en casa, pero siempre que «sea algo moderado», para complementar unos conocimientos «a los que no siempre se llega en clases de treinta personas y con bajas que no se cubren». Porque si no se sientan las bases, dice, luego se llega a FP o a la Universidad con «muchísimas lagunas».

Comparte con los padres la necesidad de un modelo educativo estable, pero no la huelga de deberes de noviembre y la desunión generada. «Profesores, padres y alumnos tenemos que estar unidos y entendernos. No creo que esta movilización, en la que comparto que se quita autoridad al docente, sea la solución».

Relaciones en peligro

«Yo no veo los deberes exagerados», dice Manuel Pablo Blandón, que da clase de Ciencias en la academia Alea, en Montecerrao, en Oviedo. Aun así, entiende que las familias puedan protestar, pero «hace peligrar la relación entre padre y profesor y los niños puede utilizar ese enfrentamiento para restar autoridad al docente». Pablo, ingeniero industrial de 30 años, empezó a dar clases particulares a los 18. Sostiene que, en todo este tiempo, no ha conocido a «ningún profesor que ponga deberes por jorobar. Si los manda es porque considera que el crío necesita más trabajo para asentar los conocimientos; porque, efectivamente, el programa es muy extenso y no se llega, o porque el alumno va retrasado por el motivo que sea. Por eso, no creo que los deberes sean una cuestión de blanco o negro». Eso sí, opina como las familias, que el planteamiento de las tareas sí puede ser más entretenido. «Aquí, por ejemplo, les enseño las disoluciones con agua y leche para que lo visualicen».

En su caso, como Sandra, cree que son los niños de Primaria los que «más se traban. Si se atascan con un ejercicio, no saben seguir al siguiente. En cambio, en Secundaria, solucionan mejor sus problemas». Entre esos obstáculos, detecta que «los chavales se saben las fórmulas, pero si les mandas relacionar un concepto con otro similar les cuesta». Y otro asunto que «les entorpece las tareas escolares es la tecnología (los problemas con la tablet y los 'powerpoints') y el uso del bilingüismo. Estos factores incrementan el tiempo dedicado a los deberes».