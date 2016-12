Asturias triplica en un año la cifra de familias que rechazan donar órganos

El 12% de las familias de enfermos terminales asturianos susceptibles de ser donantes se negó este año a que los órganos de su pariente fueran destinados a otras personas. Las siete negativas recibidas este año por el equipo de trasplantes de Asturias, adscrito al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), son el triple de las recibidas solo doce meses antes. «Aún así, ese 12% nos sitúa por debajo de la media nacional».

Así lo precisó la coordinadora de trasplantes del HUCA, Dolores Escudero, que también es la jefa de la UVI del complejo hospitalario ovetense. Aunque no quiso ella magnificar la cifra de negativas «porque pese a ese aumento, hemos tenido un 4% más de donantes multiorgánicos y realizado un 25% más de trasplantes», sí dejó claro que «negarse a donar supone condenar a muerte a una persona».

Algunas, de forma inminente. «En Asturias no tenemos ahora ningún caso de emergencia cero, los que corren riesgo de fallecer en 48 horas si no hay un trasplante», y otras a corto plazo. «En España, la espera por un órgano es corta, pero no cabe duda de que necesitamos muchas más donaciones. Es un problema de salud pública mundial», aseguró.

Un posicionamiento el de Dolores Escudero que se sustenta en las estadísticas. «Tenemos muchas más posibilidades de ser receptores que de ser donantes. A todos nos puede tocar. Hoy en día las necesidades de trasplante son mucho mayores, se ha convertido en una práctica médica rutinaria».

25% más de injertos

De hecho, en Asturias esta práctica médica creció un 25% este año. «Estamos moderadamente contentos. Ya digo que, a pesar de las negativas familiares, el porcentaje de donantes ha crecido. Tuvimos un 4% más cesiones multiorgánicas, hasta llegar a los 47». En total, fueron 103 las donaciones contabilizadas en el HUCA hasta el momento, ya que a los multiorgánicos se suman nueve casos de multitejidos y otros 47 solo de córnea.

La cifra de trasplantes, no obstante, «ha sido superior». En total, 248 casos, cifra protagonizada por los injertos de córneas -«tuvimos 138»-, aunque el mayor incremento fue de las intervenciones hepáticas. «Hicimos 39 trasplantes de hígado, un 77% más que el año pasado». Escudero apuntó también crecimientos en las otras dos intervenciones más demandadas: «Tuvimos 14 trasplantes de corazón, un 16% más en un año, y 57 renales, un 9% más».

La disparidad entre las cifras de donantes y trasplantes se explica en que «nosotros estamos dentro de la Organización Nacional de Trasplantes. Las donaciones en Asturias no van a pacientes asturianos, sino a los que les sea compatible el órgano donado. Nosotros enviamos órganos a otras comunidades y viceversa», aclaró Escudero.

Una dificultad añadida a un proceso que llega tras un momento muy duro para la familia donante. «Es muy difícil para las familias. Están en un momento de shock, ya que los posibles donantes son víctimas de una muerte violenta y repentina. No llegan tras una larga enfermedad, en la que puedes asumir lo que está pasando». La coordinadora de trasplantes del HUCA asegura «entender» a las familias, pero reitera que «donar salva vidas».