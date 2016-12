Más donación en vivo y ventilación electiva, objetivos para 2017

Tras cerrar 2016 con más donantes (un 4% más de multiorgánicos) y trasplantes (un 25%), el equipo de trasplantes del HUCA tiene claro los objetivos para 2017. «Captar más donantes es siempre un objetivo, pero, además, estamos potenciando la donación en vivo, que solo se permite en el riñón», explicó la coordinadora del equipo, Dolores Escudero. «Este año, de hecho, hemos tenido siete trasplantes en vivo», resaltó.

Además, el año próximo la Consejería de Sanidad multiplicará los equipos de ventilación electiva no terapéutica (Vent) en todos los hospitales de la región. Se trata de equipos expertos en captar posibles donantes entre los enfermos en estado irreversible. «Ellos deben detectar ese posible donante, hablar con las familias y trasladarlo al HUCA». Lo hacen intubado para mantenerlo con ventilación mecánica hasta su evolución a muerte encefálica. «Ya han salido donantes de Cabueñes», anunció.

Unos donantes que coinciden con el perfil habitual de casos en Asturias. «Hay una ligera mayoría de hombres, como de un 53%, son personas mayores y que, en un 40%, han fallecido de hemorragias cerebrales». En ningún caso, enfermos de cáncer o de enfermedades infecciosas. No obstante, Dolores Escudero prefiere no rechazar ningún posible donante de forma tajante. «Nosotros valoramos todas las posibilidades. A lo mejor no puedes donar el corazón, pero sí el hígado. O al revés. O tejidos».