Los ganaderos cierran un «mal año» lastrado por los bajos precios en origen de la leche

El que ahora acaba no ha sido un buen año para el campo asturiano. Es algo en lo que coinciden los tres principales sindicatos agrarios de la región. Y no lo ha sido porque el sector sigue afectado por la crisis de precios del pasado 2015, de la que aún no se ha recuperado. Pero al margen de los precios en origen, hay más problemas en el medio rural en la región durante este ejercicio que ahora acaba. Para COAG, 2016 ha sido uno de los peores ejercicios que se recuerdan en lo que a la rentabilidad de las explotaciones se refiere. «Semillas, fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, piensos, electricidad... todo ha subido, mientras que tanto la leche como la carne han estado sumidas en precios de hace 20 ó 25 años», con lo que la rentabilidad de las explotaciones «ha caído en picado», asegura Mercedes Cruzado, secretaria regional de COAG en Asturias.

En una línea similar se expresan desde UCA a la hora de calificar este 2016. «Ha sido un año malo en el que los precios han estado por los suelos», lamenta José Ramón García Alba, secretario general de esta organización agraria. «Los precios en origen siguen a la baja y las materias primas suben, por lo que no nos queda más remedio que endeudarnos y tirar de nuestros ahorros para seguir abiertos», explica.

En Asaja el análisis que realiza esta organización agraria de 2016 es parejo al de UCA y COAG. «Para la leche ha sido un año malo por los precios en origen que está recibiendo el ganadero, y eso que en Asturias cobramos más que en comunidades vecinas como Galicia», indica Ramón Artime, presidente de Asaja, quien añade que la situación actual se debe a que «seguimos arrastrando la crisis de 2015».

Pese a ello Artime ve algunos indicadores que le hacen ser optimista de cara a 2017. Los precios de productos lácteos como la nata o la mantequilla «están tirando hacia arriba». También apunta que las importaciones de países como China o la India «están aumentando», un factor importante para Europa. Y es que, según indica, el sector lácteo de la Unión produce más leche de la que se consume en el continente y, por ello, las exportaciones juegan un papel fundamental para que el sector se pueda estabilizar definitivamente y que 2017 sea un mejor año que el que se cierra ahora.

El sector se ha visto afectado por otros problemas en este 2016 como son los acotamientos, algo en lo que coinciden COAG, UCA y Asaja. «Los acotamientos de pastos son un asunto sin solucionar y que nos ha traído de cabeza a los ganaderos, siendo cabezas de turco de un problema que no hemos creado y que nos ha puesto al borde del abismo», lamentan desde COAG.

«No entendemos que los ganaderos sigamos siendo los sancionados. Pensamos que un camión arrastrando madera por zonas quemadas produce una erosión mayor en ese terreno que una vaca pastando», traslada García Alba, quien apunta que en UCA confían en que durante el 2017 se pueda revisar esta norma y dar una solución satisfactoria a los ganaderos.

Sobre esta cuestión en Asaja sostienen que «hay que hacer las cosas con sentido común y buscar mecanismos de equilibrio». «Estamos de acuerdo en que hay que proteger el suelo y el medio ambiente, pero si una superficie está ya regenerada hay que evaluar si se puede pastar ya en ella aunque el acotamiento haya sido aprobado por más años», indica Artime.

Ataques del jabalí

Otros de los puntos negros de este 2016, para los sindicatos agrarios, son los daños de la fauna salvaje, tanto del lobo a la cabaña ganadera como del jabalí a las explotaciones, así como las ayudas al sector lácteo que «han resultado un fiasco y no han servido para solucionar los problemas», de este año que ahora acaba y que para COAG se ha caracterizado por el «continuo cierre de explotaciones».

En UCA critican los planes de mejora previstos por el Principado para este año que ahora acaba. «El dinero no nos llegó a los ganaderos porque con que hubiese un incumplimiento de los requisitos ya había que devolver el 100% de la ayuda a la consejería y, al final, ese dinero no fue a parar a las explotaciones del medio rural», afirma García Alba.

Sobre los daños de la fauna silvestre, Artime recalca que «los ganaderos no tienen animales para que se los maten, los tienen para producir». Y considera el de Asaja que «el crecimiento desorbitado» de la población de jabalí en la región y los destrozos que causan en las explotaciones van a ser cuestiones «imposibles de asumir por los cotos». Por ello considera necesario articular mecanismos para lograr un «equilibrio» entre la población de esta especie silvestre y los daños que causan.