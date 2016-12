La joven candasina que apuñaló a su pareja asegura que intentaba defenderse

Defensa propia. Es lo que alega la candasina que la madrugada del lunes apuñaló a su pareja en el costado izquierdo tras mantener una fuerte discusión en su domicilio de la avenida del Ferrocarril. R. S. F., de 33 años, pasó ayer su primera noche en prisión tras prestar declaración ante el juez. El herido, por su parte, se encuentra ya en casa tras recibir el alta en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del lunes. A las 6.58 horas, la Policía Local fue avisada del altercado por la Guardia Civil, quien en ese momento carecía de efectivos en la zona. Según explicaron fuentes del cuerpo, en esa primera llamada ya se advertía de que podía haber un herido. Cuando los agentes llegaron al domicilio, fue la joven quien les abrió la puerta y les llevó hasta el dormitorio. Allí se encontraba su pareja, M. D. H., de 36 años, sentado en la cama con una herida en el costado izquierdo.

A pesar de que en un primer momento las heridas no parecían revestir gravedad, los agentes avisaron al servicio de emergencias. El herido bajó por su propio pie hasta la ambulancia, en la que fue conducido al Hospital de Jove, en Gijón. Finalmente, y tras someterlo a un reconocimiento, se decidió trasladarlo al HUCA.

El joven había cumplido una condena con orden de alejamiento de su anterior mujer

Varios testigos aseguran que los altercados entre ellos eran habituales

Fuerte discusión

La joven explicó en un primer momento a la Policía Local que habían tenido una fuerte discusión y que, tras sentirse «acorralada» por su pareja, decidió coger un cuchillo de cocina como medida de defensa. En medio del altercado, el hombre se habría abalanzado sobre ella para intentar agredirla y fue entonces cuando le apuñaló en el costado.

La Guardia Civil detuvo a la candasina como presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca. La joven declaró durante el día de ayer ante el juez, quien decidió enviarla a prisión. Por su parte, el joven fue visto sobre el mediodía, cuando regresaba a casa tras haber recibido el alta médica. Según fuentes de la benemérita, podría prestar declaración durante el día de hoy para explicar su versión de lo acontecido la madrugada del lunes.

La pareja se habían mudado al piso de la avenida del Ferrocarril hacía poco más de un año, tras haber tenido problemas en su anterior vivienda con el resto de los residentes.

No constaban denuncias previas, pero, según manifestaron personas cercanas a la pareja, no era la primera vez que ella era agredida. Incluso en el círculo más cercano a R. S. F. estaban preocupados por esta situación. Según relatan varios testigos, los altercados en la vía pública eran habituales, llegando en ocasiones hasta la violencia.

El joven había cumplido una condena con orden de alejamiento por presunta violencia hacia una mujer con la que mantuvo una relación sentimental en el pasado y con la que tiene un hijo de siete años. Según apuntan otras fuentes, podría tener problemas con el consumo de estupefacientes y alcohol.

Incredulidad

El suceso del pasado lunes ha dejado conmocionado a los vecinos de la zona, quienes durante el día de ayer no dejaron de hablar de lo sucedido. «Nos ha sorprendido muchísimo a todos. Era una pareja que a mí, personalmente, me gustaba», expresaba una comerciante de la calle donde vivían. Ella vio los vehículos de la Guardia Civil cuando llegó a su establecimiento a primera hora de la mañana. «En ese momento supe que había pasado algo grave, pero pensé que había sido una vecina que está enferma. No sé lo que habrá podido pasar. Parecían muy amables», se lamentaba.

La joven de 33 años ahora encarcelada había trabajado en varios establecimientos de la zona y era conocida en la capital carreñense. Asimismo, él había realizado algunos trabajos para el Ayuntamiento en el área de limpieza. «Pasaban mucho por aquí de la que cogían el tren. Venían con los amigos y parecían una pareja muy normal. Cuando me enteré de lo que pasó no me lo podía creer», afirmaba el dueño de un local donde la pareja solía acudir con frecuencia.