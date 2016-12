«Estos días vayan a donar sangre»

«Anímate a salvar vidas, #quenosediga». Con este hastag, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos sigue haciendo un llamamiento a la sociedad asturiana para seguir haciendo gala de su solidaridad con las donaciones y mantener el stock de hematíes, plaquetas y plasma durante las vacaciones de Navidad. El motivo es que el número de donaciones ha descendido en el mes de diciembre con motivo de la epidemia de gripe y la acumulación de días festivos desde el Día de la Constitución. Según la directora técnica del centro, Carmen Muñoz, «la situación no es alarmante, pero no se puede bajar la guardia y es mejor prevenir».

De los que más reservas se necesitan es del grupo cero negativo. Las personas que tienen 0- son los denominados donantes universales, pues la sangre que se les extrae se puede transfundir a otras personas, pero ellos no pueden recibir otra que no sea cero negativo. «Al haber menos gente, es el grupo que más se resiente al bajar las donaciones», añade Muñoz, quien también advierte de la necesidad de incrementar las reservas del grupo A negativo. Ya hizo énfasis en ello en el Maratón de Sangre, celebrado a mediados de diciembre en Avilés y continúa haciéndolo, pues como ya recordó entonces el presidente de la Asociación de Donantes de Avilés y Corvera, Carlos Vigil, «los hospitales no cierran y se mantiene el ritmo de operaciones y tratamientos oncológicos». De hecho, consciente de que, por regla general, diciembre es un mes malo por los constipados, la gripe y los festivos, el centro comunitario está contactando con los voluntarios asignados a una colecta, a un punto de donación, para que no abandonen las extracciones de sangre. Hoy están programadas en Piedras Blancas-Nuevo Templo, Colloto y el Centro Social Javier Blanco, en Oviedo y mañana proseguirán en Piedras Blancas y tendrán lugar también en el Centro Comercial Los Fresnos y Puerta la Villa, así como en Bimenes.

2015 cerró con un récord de donaciones al haberse alcanzado las 44.447 y, a falta de unos días para cerrar 2016, el año que finaliza está a punto de convertirse en el segundo mejor de la historia desde que el centro abrió sus puertas en 1987, «pero necesitamos un último impulso», concluye Carmen Muñoz.