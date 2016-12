Vueling anula la escapada de fin de semana a París a partir de abril

Pasar un fin de semana en París, con vuelo directo desde Asturias, será misión imposible a partir de abril. Vueling, la única compañía que opera la ruta, ha decidido modificar la actual conexión para incorporar a ella el tercer vuelo semanal. Ese al que le obliga el contrato de promoción turística firmado con el Gobierno regional tras ganar el concurso que buscaba mejorar las conexiones internacionales. Vueling se repartirá con Iberia Express 1,2 millones de euros para volar a Londres y a París.

Sin embargo, incorporar ese tercer vuelo semanal no servirá «para mejorar las conexiones de los asturianos». Si ahora la conexión con París se realiza en viernes y domingo, desde el 2 de abril, cuando se incorpora el tercer vuelo, pasará a operarse en lunes, miércoles y domingo. «La escapada de fin de semana desaparecerá y, sin embargo, tampoco beneficia al viajero de negocios, porque el horario de salida desde Asturias es a las 16.45 horas».

Esa es la posición de la patronal Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA ). Su presidente, Íñigo Fernández, asegura que «lo lógico sería que el Principado impusiera a las compañías los horarios que benefician a la región, ya que son rutas operadas tras ganar un concurso y con dinero público de por medio».

Air Europa crece en viajeros asturianos con la venta de pasajes de tren y avión combinados

Las agencias de viaje asturianas consideran que, si no mejora el horario, Vueling sí debería ofrecer sus tres vuelos «en domingo, martes y jueves o, también, en domingo, miércoles y viernes. Eso facilita la escapada a París en fin de semana, así como las vacaciones con los críos a Eurodisney».

Un 40% menos desde 2012

Porqueambas opciones son las únicas que están tirando de una ruta que ha movido a 24.031 pasajeros en lo que va de año. Un 40% menos que en 2012, cuando la conexión era operada por Air France. La aerolínea francesa llegó a la región sin subvención, de la mano de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y entre 2008 y 2012 llegó a ofrecer hasta tres vuelos diarios desde el aeropuerto asturiano. Operaciones que sumaron 62.568 viajeros a la conexión. Son 94 billetes diarios más que ahora.

«Fue la mejor época. Una conexión así es la que necesitamos, ya que servía tanto al vuelo turístico como al empresarial. Por no hablar de que sí permitía el salto intercontinental, algo que no ocurre con Vueling». Lo dice el presidente de OTAVA porque Asturias no está aprovechando operar en el principal aeropuerto francés, el Charles de Gaulle. «No se utiliza como 'hub' porque Vueling ni ofrece los horarios ni posibilidades de conexión. Es un vuelo 'low-cost' de punto a punto puro y duro. Sin más».

Portugal, un poco más tarde

Una demanda, la de conexión intercontinental, que va en aumento desde Asturias. Son muchos los viajeros que optan por hacerlo a través de Heathrow, el segundo aeropuerto del mundo, en el que opera Iberia Express. Pero, no tantos como lo hacían desde Lisboa. Una opción que sufrirá una merma «con el cambio de horario que ha marcado Tap». La compañía lusa, que también opera sin subvención, ofrece vuelos diarios (salvo los martes) entre los aeropuertos asturiano y lisboeta. «Comenzaron con salidas a las 13 horas; las retrasaron a las 17 y, ahora, a las 20 horas. Así no es posible poder hacer un vuelo en conexión ese mismo día».

El de Lisboa es, tras el de Barajas, el aeropuerto más utilizado por los asturianos para sus vuelos a otros continentes. «Desde Lisboa la venta de billetes a Brasil, Estados Unidos y varios destinos africanos era muy alta. Compensaba, a veces, hacer noche incluso en Lisboa».

Ahora, las agencias han visto crecer la demanda de billetes hacia esos destinos «con Air Europa, que vende el billete desde Asturias combinando el pasaje de avión con el de tren». Una competencia que, afirma Íñigo Fernández, «se está notando y cada vez más».