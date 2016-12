Belén Fernández ve «impensable» aplicar ahora en Asturias las medidas de Madrid

La situación de contaminación atmosférica de Madrid y la zona central de Asturias no es comparable. Eso es lo que considera la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, quien aseguró ayer que «en Asturias es impensable plantear medidas de esta naturaleza -restringir el tráfico de vehículos- porque los óxidos de nitrógeno tienen unos valores muy por debajo de los límites legales. En Asturias no hemos registrado problemas en ninguna de las estaciones de nuestra red ambiental. Afortunadamente, no entra en nuestros planes, porque no es un problema objetivo».

La consejera no quiso valorar las restricciones de tráfico que se impusieron en Madrid, pero aseguró que «es importante actuar en el tráfico, porque tiene una relación directa con la contaminación». Eso sí, en su opinión es necesario «adoptar medidas proporcionadas, planificadas y bien divulgadas. Además, hay que dar medios alternativos a los ciudadanos para que puedan desplazarse, pero medidas tiene que haber», sentenció.

El caso de Avilés

Sobre de la petición de información por parte de la Defensora del Pueblo al Ayuntamiento de Avilés sobre qué medidas va a adoptar para reducir la contaminación en la Villa del Adelantado, Belén Fernández dijo que se trata de «una cuestión puntual». La consejera explicó que esos altos valores de contaminación se registraron en la estación de Las Arobias-Matadero, que «no es representativa de la calidad del aire en el casco urbano, porque es un entorno industrial y portuario».

Fernández recordó que también hay altos niveles de benceno en el entorno de Trubia, «una zona muy industrial, y hemos exigido a la industrias causantes que presenten programas con las actuaciones que van a llevar a cabo». Aseguró que en Asturias, en general, hubo una mejora de la calidad del aire, especialmente notable en Gijón, donde por tercer ejercicio consecutivo se han cumplido los niveles de partículas.