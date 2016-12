El peor mes de noviembre en seis años para la oferta rural

Las cifras de récord que suma Asturias en once meses -más de dos millones de viajeros y, por vez primera, más de cinco millones de reservas- no ocultan que noviembre no fue un buen mes para el sector. Lo adelantaron ayer a EL COMERCIO los empresarios asturianos y lo confirmó el director general de Comercio y Turismo. «En relación al mes de noviembre de 2015, el número de turistas disminuyó un 7,2% y el de pernoctaciones un 3,4%», dijo Julio González Zapico tras el informe final del mes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una sangría de la que solo se salvan los apartamentos, que duplicaron en noviembre los clientes de 2015, y que tiene como protagonista al sector rural. Hoteles y casas cerraron su peor mes desde 2010. A ese año hay que remontarse para encontrar una cifra más baja de los 5.799 turistas alojados en hoteles y casas rurales asturianas el pasado mes.

En reservas, hay que mirar a 2013 para encontrar menos de 14.504 comercializadas. Son descensos del 27 y el 14%, respectivamente, sobre 2015. Solo Galicia, Cantabria y La Rioja tuvieron peores resultados que Asturias.