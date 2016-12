Personal de mantenimiento del HUCA rechaza atender el helipuerto

El personal de mantenimiento del Hospital Universitario Central de Asturias rechaza continuar atendiendo el helipuerto del complejo hospitalario, como viene realizando desde diciembre de 2014. Según explicó un portavoz de los trabajadores a EL COMERCIO, «hemos enviado un escrito a la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Decimos que, desde el 1 de enero, renunciamos a seguir haciendo un trabajo por el que no recibimos una retribución específica». Todo comenzó hace dos años, cuando los sindicatos sanitarios exigieron que el control del helipuerto quedara en manos públicas y no fuera privatizado. En ese momento, el Sespa solicitó el apoyo del personal de mantenimiento, en concreto de las 16 personas que se ocupan del servicio de climatización. Se les formó para atender el helipuerto, lo que implica que dos de ellos permanezcan en la instalación durante todo el proceso de aterrizaje y despegue de una aeronave. Los dos deben estar pertrechados con material antiincendios y al mando de los servicios de agua.

«Es un trabajo duro y peligroso que realizamos por hacer un favor. Llevamos meses solicitando que se nos pague por ello, pero solo hemos recibido la callada por respuesta», aseguraron las mismas fuentes. Su posición es conocida por el sindicato Comisiones Obreras, al que están adscritos varios de los trabajadores afectados. «El problema es que no existe en la tabla retributiva un concepto adecuado», explicó Alejandro González, secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de la centra. Él señaló, no obstante, que el Sespa «no puede obligar a ningún trabajador a realizar funciones que no le correspondan». CC OO defiende un acuerdo entre el Sespa y los trabajadores para evitar que el servicio quede desierto con el inicio del año. «Lo que debe quedar claro es que el servicio no se puede privatizar», sentenció González.