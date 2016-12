Pilar Varela rechaza anular contratos firmados por usuarios del ERA

«Los usuarios de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) contrataban su plaza creyendo que debían aportar el 75% de su pensión, excluidas las pagas. No se les informó ni a ellos ni a sus familiares de que generaban deuda». Es lo que defiende la Plataforma de Afectados por el ERA en el recurso que, tal y como adelantó EL COMERCIO, presentó ante el Principado para lograr la suspensión de esos contratos. Sin embargo, la petición «ha sido desestimada» por el Gobierno regional. «Así que ahora acudiremos a los tribunales a plantear una demanda colectiva».

Así lo confirmó ayer el portavoz de la plataforma, Ángel Rodríguez, tras la reunión mantenida por integrantes de la misma con la consejera de Servicios y Derechos Sociales. La socialista Pilar Varela estuvo acompañada en la cita con la actual gerente del ERA, y su antecesora en el cargo, Graciela Blanco. Fue esta la que les informó de que «el día 28 se envió una carta a nuestro abogado desestimando la petición», explicó Rodríguez.

En el encuentro con los integrantes de esta plataforma -creada por familias a las que el Principado reclama hasta 91.000 euros en concepto de deuda generada por exusuarios de plazas geriátricas públicas-, la consejera insistió en que la ley que paraliza esas facturas «se está cumpliendo», aunque los afectados aseguran «que no es así. Las familias que están pagando no se atreven a dejar de hacerlo, porque no tienen garantías». Unas garantías que, según explicó Rodríguez, la consejera no les dio ayer. «Nos dijo que quería haber tenido listo el decreto para este mes, pero que la llamemos a finales del mes que viene a ver si ya pudo cerrarlo». Se refiere al decreto que blinda a los residentes del ERA, tanto actuales como del pasado, que cuenten con ayuda a la dependencia previa a 2011.

Fue en ese año cuando se aprobó el copago que debían aportar los dependientes para disfrutar de las prestaciones a las que tienen derecho por ley. Un texto que no incluyó el carácter retroactivo hasta abril de 2007, cuando la Ley de la Dependencia comenzó a aplicarse en Asturias. Eso generó una doble vara de cobro que se complicó aún más por la falta de emisión de facturas y, sobre todo, con la información facilitada desde las residencias geriátricas de que los beneficiarios de ayudas a la dependencia no generaban deuda por el uso de las plazas.

El Principado reconoce que hay 5.776 facturas por revisar y la Junta General aprobó una ley que obliga al Gobierno autonómico a parar los cobros y revisar cada caso. «De momento, ninguna familia ha recibido carta alguna en la que se le diga qué revisión le han hecho».

Sin previsión de gasto

Es algo que preocupa a los afectados, sobre todo porque en los presupuestos asturianos para 2017 «no encontramos ninguna partida que contemple las posibles devoluciones que tengan que hacer a las familias», apuntó Rodríguez. De momento, el consejo que la plataforma hace a los afectados es «que acudan al ERA para hacer constar por escrito que dejan de pagar la deuda en base a la ley, para cubrirse las espaldas», porque dejar de pagar por su cuenta y riesgo «puede traerles problemas luego, aunque la ley les respalde».

A quien sí está enviando carta el departamento que dirige Pilar Varela es «a los 508 usuarios que viven en las plazas del ERA y que también están afectados por este problema. A ellos sí les dice en qué fase está su expediente y se les hace una liquidación mensual». También serán enviadas misivas a las familias «a las que está a punto de prescribirle la deuda», aseguró Rodríguez. «Nos dijeron que serán cartas informativas para que sepan que, aunque su caso debe ser revisado, hay deuda». La Plataforma celebrará una asamblea en la Casa de Cultura de Tineo el próximo 11 de enero. A las 18.30 horas.