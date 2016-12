El permiso de paternidad se amplía a cuatro semanas a partir del 1 de enero

Los padres de los primeros bebés de 2017 dispondrán ya de cuatro semanas de permiso, intransferibles y no obligatorias, dos más que hasta ahora, tal y como confirmó Gobierno el pasado 16 de diciembre. Esta ampliación tenía que haber entrado en vigor, como tarde, el 1 de enero de 2013. Para hacer efectiva esta medida ahora, el Ejecutivo no tendría que aprobar ningún decreto o norma. La prórroga de los Presupuestos Generales haría automática la entrada en vigor de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida. Ciudadanos ya ha negociado con el Gobierno que las cuentas de 2017 incluyan 235 millones de euros para sufragar el coste. Este derecho, que se podrá disfrutar a jornada completa o parcial, es exclusivo de los padres trabajadores u otro progenitor -en caso de parejas del mismo sexo-, y, a diferencia del permiso de maternidad, no podrá ser cedido a la madre en ningún caso, tal y como establece la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2007.

Además, se podrá disfrutar inmediatamente después del nacimiento, simultanearlo con la madre durante la suspensión del contrato por maternidad o después de la baja maternal para alargar el cuidado del hijo por ambos progenitores. Este derecho se amplía en dos días más por cada hijo a partir del segundo cuando se trate de parto, adopción o acogimiento múltiple. La ampliación de dos a cuatro semanas del permiso paterno está previsto en la Ley de Igualdad, que daba de margen hasta el 1 de enero de 2013 para ponerlo en funcionamiento con la intención de que fuese la primera piedra de cara a una progresiva equiparación de estas licencias, ya que las madres tenían hasta ahora 16 semanas y los padres solo dos.